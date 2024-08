Marcelo Barticciotto da a conocer el talón de Aquiles de Colo Colo: "No se siente cómodo"

Todo el entorno de Colo Colo está expéctante por lo que será la revancha contra Junior de Barranquilla por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. El pasado martes el Cacique se impuso por 1-0 en Santiago y mañana se definirá la llave en Colombia.

Y en conversación con BOLAVIP, el ídolo albo Marcelo Barticciotto analizó este choque y lo que se espera de esta vuelta en el caribe.

Ante aquello, el exfutbolista y actual comentarista, destacó que lo más necesario para el cuadro popular en Barranquilla será tener la posesión del balón.

“Lo que yo creo es que Colo Colo va a basar su juego en la tenencia de la pelota, en lo que hace siempre, de ser protagonista pero con el manejo de la pelota. No siendo un equipo que presione tan alto ni que atocigue al rival. Sino que va a tratar de tener la pelota y desde ahí bajar la intensidad de Junior. No creo que presione arriba, no lo creo”, comenzó diciendo.

Seguido, resaltó que no tener la pelota sería un gran problema para el equipo que dirige Jorge Almirón.

“Lo va a tratrar de esperar en tres cuartos de cancha, y cuando caigan en una zona determinada tratar de salir a presionar. El tema es que gane la posesión de la pelota. Colo Colo sin tener la pelota no se siente cómodo”, completó.

¿Javier Correa tiene que ser titular?

También, Barti se refirió a quién debería ser el centrodelantero titular del Popular en esta visita a Junior, donde el elegido tendría que ser el gran fichaje del mercado de invierno, Javier Correa. Pese a que aún no convierte en tres partidos disputados.

“Eso primero tiene que ver bien el entrenador. El entrenador está todos los días con ellos y sabe quién les puede llegar a funcionar más. Yo creo que a Correa lo trajeron para jugar, sobre todo para jugar en esas instancias. Yo no me imagino a Colo Colo sin Correa en este partido, por ejemplo”, opinó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Marcelo Barticciotto se la juega por Javier Correa para la revancha de Colo Colo vs Junior. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Colo Colo vs Junior?

El Cacique y el Tiburón se volverán a ver las caras este martes 20 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile continental, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.