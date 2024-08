Colo Colo se comienza a preparar con todo para lo que será su super mes de agosto, en el que los ‘Albos’ se jugarán gran parte de la temporada en lo que es la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional con duelos claves en ambas competiciones.

Sobre el presente del ‘Cacique’, un ídolo del club como lo es Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió al rendimiento particular del delantero, Guillermo Paiva, quien no ha podido tener un buen momento dentro del equipo, en la que dejó su análisis al respecto.

“Para un jugador que juega de nueve y lo que la gente espera y lo que el equipo necesita lamentablemente no es lo que le está dando Paiva, no le alcanza con esto que está dando. Él se apoya bien, se asocia de buena forma, no es ese nueve que quizás si no hace goles un par de partidos, inquieta a la gente, inquieta a sus compañeros”, partió indicando Barticciotto.

Ante la mala racha goleadora que está hilando el paraguayo, el ‘Barti’ muestra su preocupación por aquello, ya que el equipo necesita a sus goleadores activos para lo que será esta parte importante de la temporada.

Paiva no ha podido tener un buen pasar | Foto: Photosport

“No es que no hace un gol en un par de partidos, hace tiempo que no hace goles, entonces eso preocupa, porque más allá de las participaciones que ha tenido, el otro día participó del primer gol en una pared con Palacios, pero al nueve de Colo Colo se le pide goles, se le pide ser efectivo”, explicó.

Finalmente, Barticciotto lápida de cierta forma lo que es la titularidad de Guillermo Paiva en Colo Colo, ya que siente que cuando Javier Correa ya esté al 100%, es muy probable que el paraguayo le ceda su lugar, algo que sin duda preocupa al jugador dentro de su estancia en el ‘Cacique’.

“Él sabe que se está jugando una patriada importante en estos partidos, sabe que vino Correa para jugar y que él estas oportunidad no las puede dejar pasar y lamentablemente, sí las está dejando pasar. Ya hay desconfianza, hay murmullo de la gente también, él sale preocupadísimo, con el ánimo por el piso, sabiendo que cuando se recupere Correa él va ser el nueve y quizás él no vaya a tener más oportunidades”, finalizó.