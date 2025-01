Marcelo Barticciotto es, por lejos, una de las figuras más emblemáticas en la historia de Colo Colo. El campeón de la Copa Libertadores 1991 es de los pocos jugadores capaces de sentarse en la misma mesa de Carlos Caszely, ‘Chamaco’ Valdés o Lizardo ‘Chano’ Garrido, entre otros.

Pese al gran bagaje que tiene el campeón de América con los albos, no fue considerado por la dirigencia de Blanco y Negro en las diversas actividades que está realizando la institución en el marco del centenario.

Consultado en Minuto 90 si esto le enojaba, Barticciotto aseguró que no y “Tampoco me enoja. Tienen todo el derecho a hacerlo y hay muchos futbolistas para que puedan invitar”, sostuvo con el medio previamente mencionado.

Colo Colo cumple 100 años este 2025. | Foto: Photosport

“Quizás se les fue. No peleo, a mí me gusta decir las cosas de frente y que me las digan de frente también, pero yo soy de la idea de no discutir, tampoco enojarme. No tengo rencor”, aseguró el ex jugador.

En el cierre, Barticciotto asegura que Blanco y Negro, sencillamente, lo borró: “No creo que haya habido algún problema, pero bueno, si lo hay, espero que me lo digan en algún momento (…) En el camarín hay una gráfica con muchos futbolistas que pasaron por la historia ¿no? Y yo no estoy. Blanco y Negro no me puso”, cerró.

Cabe recordar que actualmente Colo Colo está haciendo una gira de Arica a Punta Arenas donde diversos históricos del club disputarán amistosos a lo largo y ancho de Chile antes del 19 de abril de este año.

Colo Colo sale a la cancha

Colo Colo sale a la cancha este sábado 18 de enero para enfrentar a Racing Club de Avellaneda, el último campeón de la Copa Sudamericana. El cotejo arrancará a las 7 de la tarde en el Estadio Monumental de los albos.