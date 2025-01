El ídolo de Colo Colo, Marcelo Pablo Barticciotto, fue involucrado en una polémica por el programa farandulero Primer Plano. Esto, luego de que el show de TV buscara al ídolo albo para conocer detalles del quiebre de su relación con Antonella Ríos.

La supuesta relación de ambos personajes mencionados surgió semanas atrás, cuando el exjugador junto a la actriz, sufrieron una encerrona en la comuna de Ñuñoa. Esto, en noviembre de 2024.

El programa Primer Plano estuvo averiguando qué ocurrió entre ambos por el término de su relación. Tras seguir al “Barti” para conocer su versión, el hoy comunicador de Cooperativa e ESPN, se vio bastante molesto.

“Están locos ustedes, me van a hacer chocar. ¿Por qué no se ubican? son unos desubicados“, les dijo el exjugador de Colo Colo tras ser perseguido por los periodistas del espacio.

La versión de Antonella Ríos sobre el quiebre con Marcelo Barticciotto

En el mencionado programa, la actriz reveló que mantuvieron una relación por algunos meses. Sin embargo, aseguró que: “Él no quería que lo vieran conmigo”.

Entre otras cosas, también indicó que: “Había una niña x, extra, y yo; no voy a estar en un lugar donde soy plato de segunda mesa“.

“Fue una relación muy de amigos, porque yo no te podría decir que estuve enamorada de él, para nada; pero sí me gustaba conversar con él, me daba ternura su manera de ser”, cerró.