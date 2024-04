El eterno ídolo del Cacique no estuvo de acuerdo en el análisis que hizo Jorge Almirón post empate ante Alianza Lima por Copa Libertadores.

En Colo Colo siguen masticando el amargo empate ante Alianza Lima del martes pasado, donde el equipo dirigido por Jorge Almirón no pudo romper el cerrojo que propuso el equipo peruano y terminó cosechando un empate que no le sirve de mucho.

“Yo creo que mereció ganar, porque fue el único equipo protagonista, pero no tiene nada de malo decir que fue un resultado malo”, analizó para ESPN Chile, Marcelo Barticciotto con una evidente molestia por el resultado.

Barti no quedó feliz con las palabras de Jorge Almirón. | Foto: Photosport

Una cosa que no le gustó para nada a Barticciotto fueron las palabras de Jorge Almirón post partido, donde el DT albo dijo que “Hicimos todo para ganar. Necesitamos ganar. Los tres puntos en casa siempre son importantes, pero sumamos”, sostuvo Almirón.

Barti se fue en picada tras esta frase y pide no demonizar el reconocer cuando el equipo no juega bien u obtiene un mal resultado: “Él dice ‘sumamos’ encima… no tiene nada de malo, la gente lo sabe, los hinchas lo sabemos que fue un resultado malo ante Alianza Lima”, dijo.

En el cierre, le da valor a lo hecho por los peruanos en Santiago diciendo que “Lo de Alianza fue una virtud, más que buscarle un defecto. Está bien, para el espectador queremos que los equipos salgan a atacar, pero defenderse como se defendió Alianza es una virtud”, remató.

Colo Colo en el Grupo A

El Cacique, de momento, se encuentra líder del Grupo A junto a Fluminense de Brasil con 4 puntos. Eso sí, el cuadro brasileño tiene un partido menos y esta tarde deberá visitar a Cerro Porteño en Asunción.