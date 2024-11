Este miércoles se hizo oficial el veredicto del Tribunal de Disciplina respecto a la denuncia de Universidad de Chile contra Colo Colo por el supuesto desacato de Jorge Almirón en el partido contra Huachipato, cuando se encontraba suspendido.

Los azules buscaban la resta de los puntos ganados al Cacique, pero la Primera Sala falló a favor del cuadro popular por falta de pruebas y la no existencia de audios, ya que solo fueron expuestos videos.

Esto ha generado una serie de reacciones y un histórico de Colo Colo hizo un fuerte llamado por toda la polémica ocurrida con el técnico argentino. Se trata de Marcelo Barticciotto, actual panelista de Radio Cooperativa, quien esta vez dejó de lado la camiseta y sembró dudas con lo ocurrido en Talcahuano.

La postura de Marcelo Barticciotto con el fallo a favor de Colo Colo

Al ser consultado por el veredicto, el exfutbolista e ídolo albo, fue claro al dar su postura respecto a lo sucedido:

“En la medida que no te escuchen, se puede hacer. Esto sienta un precedente de ahora en más, en la medida que no te escuchen, se pueden dar indicaciones. Cambien el reglamento entonces, que sea sanción económica. Si uno quiere que los puntos ganados en cancha no se pierdan en el escritorio, hay que cambiar el reglamento”, comenzó diciendo.

Seguido, el campeón de la Copa Libertadores 1991, remarcó la necesidad de cambiar el reglamento del Campeonato Nacional.

“Si no quieren que en definitiva esto no genere un precedente o no se siga ensuciando, cambien el reglamento. Porque sino cualquiera puede, en la medida que no haya audio, cualquier técnico le puede decir a un ayudante que vaya y le diga a un jugador o al ayudante de campo”, expuso.

“Y en la medida que no haya audio, entonces como que queda abierta acá una puerta grande. De la única manera que se puede cerrar es cambiando el reglamento, tratar de cobrarle una multa potente, que a los clubes les duela, pero el tema de puntos me parece que hoy quedó demostrado que necesitan muchísimas más pruebas para darse cuenta”, completó.

Jorge Almirón vio el partido desde la cabina en el triunfo de Colo Colo 2-1 sobre Huachipato en Talcahuano. (Eduardo Fortes/Photosport)

Barticciotto no tiene dudas de la intervención de Almirón

Luego, Barticciotto expuso en las imágenes era más que evidente que el ex estratega de Boca Juniors había dado instrucciones desde la cabina en la que se encontraba.

“Porque uno se dio cuenta que algo dijo Almirón, desde nuestro lugar nos dimos cuenta, pero eso no alcanzó para dictaminar un fallo”, cerró Barti en su comentario.