Colo Colo disputará este fin de semana su partido más importante dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Albos’ se enfrentarán a Deportes Copiapó en el norte de nuestro país por la última fecha del torneo, en la que tienen la primera opción para ser campeones.

Sobre este encuentro, un histórico del ‘Cacique’ como lo es Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que será el partido del equipo de Jorge Almirón, en la que hace un llamado a no bajar la guardia.

“Los futbolistas de Copiapó van hacer observados cada uno se está jugando su puesto el año que viene, no es menor, tienen que tener vergüenza deportiva”, partió señalando Barticciotto.

Manteniéndose en aquello, el ‘Barti’ remarca en qué Deportes Copiapó si bien no tendrá un cambio muy diferente a lo que ha mostrado a lo largo del torneo, puede ser un rival bastante complicado ya que hoy en día no se juega por nada.

Colo Colo puede salir campeón ante Copiapó | Foto: Photospor

“Después futbolísticamente no va a crecer mucho de una semana a otra, es imposible”, explicó en el programa mencionado.

Finalmente, Barticciotto no deja de lado lo que puede ser la aparición del hombre del maletín para este partido, en la que no le extrañaría que por parte de la Universidad de Chile busquen motivar a Deportes Copiapó desde lo económico.

“¿El incentivo económico no existe o no?, ¿va a existir? puede haber un incentivo de la U para ganar, hubiera sido al revés también, no se puede, pero de que se hace, se hace”, cerró.