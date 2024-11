Marcelo Barticciotto se cabrea con Carlos Palacios en Colo Colo: "Me parece poco..."

Colo Colo se coronó como campeón del Campeonato Nacional 2024, en la que en un cierre de infarto en su lucha por el título junto a la Universidad de Chile, los de Jorge Almirón lograron gritar campeón y consiguieron la estrella 34 para el ‘Cacique’.

Días después de este logro, un histórico del club como lo es Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa para abordar el futuro de Carlos Palacios en Colo Colo, en la que el ‘7’ del ‘Cacique’ se despidió del club tras ser campeón, algo que molestó en demasía al hoy ex futbolista.

“Hace varios partidos que viene diciendo que se va, que en definitivamente el otro día dijo que mañana (hoy) no iba a jugar, que ya no jugaba más en Colo Colo. Yo creo que él debe tener alguna certeza, porque sino me parece poco inteligente esas declaraciones”, comenzó señalando Barticciotto.

Siguiendo en esa línea de su explicación, el ‘Barti’ remarca en que no le parecen sus declaraciones en este último tiempo en señalar permanentemente de que quería salir de Colo Colo.

Palacios ya no seguiría en Colo Colo | Foto: Photosport

“Declarar después de cada partido que uno se quiere ir de un lugar, donde te quieren, donde te han acogido, en el club que estar, no me parece muy buenas las declaraciones”, explicó.

Finalmente, Barticciotto habló de lo que podría ser el futuro de Carlos Palacios en su carrera, en la que todo parece indicar de que Boca Juniors sería su próximo club, en la que el hoy panelista le deja un importante consejo si es que hace realidad su llegada al fútbol argentino,

“Tiene muchas condiciones, tiene jerarquía, pero va a tener que subir un cambio para jugar en Argentina, en Argentina no puedes jugar solo cuando te llega la pelota, tienes que correr también, es lo que te exigen los entrenadores y la misma competencia. Ser intenso, tener dinámico, quizás se pueda llegar a adaptar, pero tiene que cambiar su forma de jugar”, finalizó.