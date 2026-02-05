Colo Colo logró presentar en las últimas horas a sus dos nuevos refuerzos para lo que es la temporada 2026, en la que Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid llegan a reforzar al equipo de Fernando Ortiz para lo que son los desafíos que tiene el ‘Cacique’ en el torneo nacional.

Sobre lo que son los fichajes, el ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y manifestó el puesto que le gustaría que pudiera reforzar el ‘Cacique’ en este mercado de pases, en la que pidió un volante ofensivo.

“Un volante ofensivo, porque ahora vino (Lautaro) Pastrán, pero a mí me parece que le falta un volante ofensivo”, parte señalando Barticciotto.

Siguiendo en lo que es este mercado para los ‘Albos’, el ‘Barti’ avisa que el gran anhelo para Fernando Ortiz en esta ventana de transferencia es poder sumar un nuevo arquero para competir con Fernando de Paul.

Barticciotto pide refuerzos para el equipo de Ortiz | Foto: Photosport

“A mí me parece que Fernando Ortiz quiere un arquero y va hablar con Mosa respecto a eso”, declara.

Concluyendo, Barticciotto siente que en Colo Colo aún está la urgencia de poder fichar en este mercado tras lo que fue su paupérrimo debut en el torneo ante Deportes Limache, el que sin duda encendió todas las alarmas en el ‘Cacique’ para este año.

“Quizás, como dicen que no está cerrado el plantel, quizás traen a otro más, sobre todo por la derrota de otro día, quizás eso apura un poco la sensación que tenían en Colo Colo, quizás si hubieran ganado y jugado bien, no traían a nadie”, cerró.

En Síntesis