No es misterio que parte de la hinchada de Colo Colo no está conforme con el desempeño de Leonardo Gil. El Colorado es criticado por los fanáticos que van al estadio y también a través de los forofos que se manifiestan en redes sociales.

Francisco Sagredo le mencionó esta situación a Marcelo Barticciotto en el programa ESPN F90: “Es algo que está ocurriendo Barti. Lo tienen marcado a Gil. Con Gil está pasando lo que ocurrió en cierta etapa con Costa ¿Te acuerdas? Cuando llegó con Mario Salas, que le costó. Después Costa la revirtió de la mano de Quinteros”.

El periodista le consultó al 7 del Pueblo sobre las críticas. “Hicimos un seguimiento a Gil ¿Lo sentiste ahí en el estadio Barti?”. El campeón de la Copa Libertadores fue claro en su respuesta y calificó como injusta la situación que vive el mediocampista.

“A mí entender es muy injusto. No sólo en el estadio, sino que en las redes sociales y la opinión del hincha. A mí me parece injusto”, expresó la leyenda del Cacique.

Al repasar un error en un remate, Barti defendió al Colo: “Este es un error la volea, le puede pasar a cualquiera. De 10 voleas, 9 lo más probable es que le pegues así”.

Marcelo Barticciotto no está de acuerdo con las críticas hacia Leonardo Gil. (Foto: Photosport)

Francisco Sagredo valora la actitud de Leonardo Gil en Colo Colo

El conductor del programa ESPN F90 volvió a mencionar críticas en este caso a Carlos Palacios: “Por ejemplo, dicen es que Palacios tiene es mala actitud y eso es lo que le discuten”.

“Si hay algo que no se le puede discutir a Gil es que siempre se muestra, que la pide, que tiene intensidad. Yo no sé por qué lo tienen tan marcado. No sé si hubo algo en redes sociales, porque esto es de hace rato”, agregó el profesional de las comunicaciones.

Barticciotto reiteró su opinión sobre las críticas que recibe el ex Rosario Central: “Creo que es muy injusto”.