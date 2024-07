Marcelo Barticciotto se las canta claritas a Carlos Palacios por su futuro: "No te vas a ..."

En Colo Colo hay mucha incertidumbre para lo que es estos días dentro del mercado de pases y todo esto debido a la situación de Carlos Palacios, quien podría dejar el club tras el potente interés que tiene Boca Juniors en contar con sus servicios para este segundo semestre.

A lo que es esta posible salida del jugador ‘Albo’, un ídolo del club como lo es Marcelo Barticciotto comentó sobre esto en ESPN y explicó la razón del gran interés de Boca por Palacios, en la que apunta a que Juan Román Riquelme está obsesionado con la ‘Joya’.

“Me parece que quizás no es el mejor momento de Palacios este, pero no es raro que a Riquelme cuando se le pone un jugador en la cabeza, lo termina contratando, va por ahí el tema, se le puso en la cabeza, le debe gustar y en definitiva no va a parar hasta contratarlo”, partió indicando Barticciotto.

En caso de concretarse este fichaje, el ‘Barti’ le entrega un potente mensaje a Carlos Palacios, en el que le remarca que para poder brillar en el fútbol argentino y en un club importante como Boca, debe saber imponerse para marcar diferencias.

Palacios podría dejar Colo Colo | Foto: Photosport

“No sé para qué puesto lo querrán, lo que pasa es que para el fútbol argentino uno no solo tiene que llegar a jugar, sino que tiene que imponerse, si uno no se impone, no te dan lugar, sobre todo en Boca Juniors”, replicó.

Finalmente, Barticciotto indica que Carlos Palacios debe tener un cambio de chip importante para su carrera, ya que si muestra las lagunas futbolísticas como en Colo Colo, se le hará muy difícil poder consolidarse en Boca Juniors.

“No te vas a ganar el lugar así porque acá fuiste figura o anduviste bien, allá te tienes que imponer y vas a tener tres o cuatro atrás que van a estar con los dientes esperando tu puesto, si te relajas, te comen”, cerró.