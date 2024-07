Colo Colo disputó el partido de ida por la zona centro-sur en la semifinal de Copa Chile ante Deportes Santa Cruz, en la que los dirigidos por Jorge Almirón tan solo igualaron a un tanto en Curicó, dejando muchas dudas por lo que fue el rendimiento del equipo.

Sobre esto, el ídolo ‘Albo’, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa para analizar el compromiso que disputó Colo Colo ante el conjunto del ascenso, en la que no quedó para nada conforme por le rendimiento del equipo.

“Tengo que buscar las palabras precisas para analizar este partido, es complejo, porque de verdad fue un muy mal partido de parte de los dos, un muy mal espectáculo. Fueron a ver jugadores que deberían mostrar más y no lo hicieron”

“Colo Colo viene cometiendo los errores que viene cometiendo de hace tiempo, lo que pasa que cuando un equipo gana, a veces con el conformismo esos errores se dejan de lado y desde adentro se apunta más al resultado que al objetivo propiamente tal”, partía declarando Barticciotto.

Colo Colo igualó ante Deportes Santa Cruz | Foto: Photosport

Siguiendo en su analogía, el ‘Barti’ puntualiza en que vio a un equipo bastante lento y que generó poca sorpresa a un rival de menor categoría, algo que preocupa pensando en lo que es el gran desafío de Colo Colo en este segundo semestre, como lo es la Copa Libertadores.

“Fue un equipo muy lento, muy pausado con el manejo de la pelota, sin sorpresa, sin verticalidad, sin profundidad, sin desequilibrio individual y colectivo y eso que un rival que es mucho menos por historia y jerarquía, porque es un equipo (Santa Cruz) que en su división no está bien encaminado, pero fue ordenado, sin pelota”, replicó.

Finalmente, Barticciotto reconoció que Colo Colo fue quien dominó el balón en el duelo ante Deportes Santa Cruz, pero que aquello no el bastó para poder marcar las diferencias que debería haber mostrado ante un equipo de menor categoría.

“Más allá del dominio territorial, el dominio de la pelota, de la posesión de balón que Colo Colo tuvo más de un 80%, no le generó peligro, llegó muy poco al arco de Flores, entonces es preocupante porque Colo Colo debía mostrar una superioridad y un dominio en el partido y la verdad que no lo mostró. Se notó que Colo Colo quizás no lo jugó al 100%”, concluyó.