Colo Colo sumó tres puntos valiosos en lo que fue su vuelta al Campeonato Nacional tras vencer en el final a Unión Española por 2-1, pero se llenó de dudas para el futuro tras lo que fue su flojo desempeño, el cuál dejó muchas interrogantes por rendimientos individuales dentro el equipo.

A lo que fue este partido, el ídolo del ‘Cacique’ Marcelo Barticciotto desglosó en Radio Cooperativa el triunfo del equipo de Jorge Almirón, en la que hincó en el bajo rendimiento del conjunto local y que dudó del merecimiento de que se hayan quedado con los tres puntos.

“Lo termina ganando Colo Colo más por empuje y coraje que con fútbol, pero hay mucho que analizar y mucho que revisar para este equipo de Almirón que no ha jugado bien, no fue un gran partido de Colo Colo y no sé si lo mereció ganar”, comenzó señalando Barticciotto.

Siguiendo en su explicación, el ‘Barti’ explica que a lo largo del partido si bien Colo Colo contó con la posesión del balón, no se generó de muchas ocasiones de gol, algo que es bastante preocupante debido a la sostenida tenencia de pelota que tienen, pero que no capitalizan con llegadas al arco rival.

“No tuvo grandes llegadas Colo Colo en el segundo tiempo, salvo el gol de Zavala, no llegó prácticamente al arco en el segundo tiempo y en el primer tiempo que yo recuerde tuvo una o dos, es poco para un equipo que maneja la pelota, que la tiene mucho y que tiene jugadores de jerarquía, sobre todo jugando de local”, explicó.

Muchas dudas dejó Colo Colo | Foto: Photosport

Finalmente, Barticciotto remarca en la poca capacidad ofensiva que tienen hoy los laterales de Colo Colo para generar superioridad por las bandas y además, habló del rendimiento de los volantes del ‘Cacique’, que no llegan al área rival, en la que por aquello, dejó un alarmante mensaje por Arturo Vidal.

“No pasan mucho al ataque ni Wiemberg, ni Opazo, si uno no tiene la pasada de los laterales, tiene una variante más que se le cierra para poder atacar y Colo Colo no la tiene. Después lo volantes tampoco que llegan mucho al área, uno le tiene que pedir a Vidal que llegue, Vidal ya no es el mismo, ya no te va a llegar a cada rato al área”.

“Entonces, sí los demás no llegan, a Colo Colo se le cierra la opción con los laterales, después se le cierra la posibilidad los volantes ¿con quien llega?, al nueve no lo buscan, no lo buscan ni por dentro, ni por fuera”, cerró.