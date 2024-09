Colo Colo y River Plate tuvieron un duelo que sacó chispas en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el que ambos equipos protagonizaron un intenso partido en el terminaron igualando a un tanto en el Estadio Monumental.

Después de este compromiso, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa y dejó sus impresiones a lo que dejó esta igualdad, en la que quedó disconforme con el rendimiento de sus dirigidos.

“Nos quedamos un poco disconformes de no haber podido tener la posibilidad de tener más control de juego, pero también hay que reconocer que jugamos contra un muy buen equipo, con su gente, con el empuje de su gente que nos fue tomando la posesión del partido y vino el partido. Después nos sostuvimos para que no nos dañaran”, comenzó señalando Gallardo.

Otro de los temas por el que fue abordado el ‘Muñeco’ es por el ambiente hostil que vivió el equipo ‘Millonario’ antes, durante y después del partido por parte de la barra de Colo Colo, en la que el estratega se manifestó al respecto.

“Estamos acostumbrados en esta región a que la Copa Libertadores por ahí se vive de esta manera, a veces equivocadamente, pero encontramos un clima hostil de la gente, pero también porque tiene la ilusión de apoyar a su equipo, a veces se pasa de rosca, no hay que caer en esa confusión, tomar los recaudos necesarios”, explicó.

Gallardo elogió a Colo Colo | Foto: Photosport

Desmenuzando aún más esta igualdad, el estratega argentino no se va para nada disconforme con este resultado, en donde remarca en que el equipo pudo aguantar los complejos momentos dentro del partido y que ahora en casa tendrán la gran opción de inclinar la serie para su favor.

“Ellos empezaron a hacerse sentir, jugamos contra un muy buen equipo, es normal que sucedan estas cosas, el equipo local empuja, iba perdiendo y nosotros no pudimos controlar el partido desde nuestra posibilidad o nuestro juego. Es un resultado favorable para nosotros venir acá, contra un buen equipo, nos vamos con un empate y definimos en casa, con nuestro público y nuestra gente”, señaló a los medios.

Finalmente, Gallardo destacó de gran forma lo que fue el rendimiento que tuvo su rival, en la que elogió el buen fútbol que mostró el equipo de Jorge Almirón, el cuál fue acompañado por su gente desde las gradas en todo momento y que no dejó mostrar su mejor versión a River Plate.

“Hay un equipo que juega también, que iba perdiendo, que tenía que salir a buscar el empate, que iba a tratar de forzar eso a través de su juego y con el empuje de su gente, nosotros más allá de situaciones muy puntuales, no lo sufrimos el partido, no nos pelotearon o llegaron por todos lados, eso no pasó, ahí estuvimos bien, nos faltó el juego, hacer lo que nos gusta a nosotros, pero el rival no nos dejó. Nos enfrentamos a un rival que hay que reconocer que estuvo bien, que nos empujó, empató y no nos dejó crecer con el resultado favorable”