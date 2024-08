Carlos Palacios vivió días complicados en Colo Colo. El futbolista interesa en Boca Juniors, club que envió una oferta insuficiente al estadio Monumental para hacerse con los servicios del futbolista.

La Joya no se presentó al entrenamiento de este viernes en el estadio Monumental y no fue citado para el partido ante Everton. Jorge Almirón explicó que no lo convocó por el estrés que provocaba ese posible cambio de país.

Marcelo Muñoz entregó información sobre lo que sucedió con la Joya. El periodista de TNT Sports pudo conversar con fuentes de Colo Colo en el estadio Sausalito y confirmó la ausencia del futbolista en una práctica.

“Hay un tema médico, por el hecho del golpe en su tobillo que vivió en la previa del partido contra Junior, pero efectivamente lo pude conversar y analizar con varias personas de Colo Colo en el Sausalito, él no se presentó en el estadio Monumental el día viernes a entrenar”, reportó el comunicador en el programa Pelota Parada.

El profesional de las comunicaciones reportó que el futbolista se disculpó con el DT: “Le pidió las disculpas a Jorge Almirón y su cuerpo técnico el día sábado por esta ausencia”.

También se refirió a la eventual incomodidad del jugador: “De que estuvo, no sé si molesto es la palabra, pero sí quizás decepcionado, por cómo fue la forma de la negociación, le pasó claramente”.

Carlos Palacios se ausentó a la práctica de Colo Colo este viernes. (Foto: Photosport)

Boca Juniors quería pagar en cuotas el pase de Carlos Palacios

Marcelo Muñoz también pudo averiguar cómo fue la oferta de Boca Juniors al Cacique por Carlos Palacios. “Hablaba con altos mandos de Colo Colo y me decían es que lo que hizo Boca, la forma en sí, es impresentable”, detalló.

“Me explicaban que la cláusula es 4.8 (millones de dólares). Lo que me decían es ‘si Boca, llega y deposita, nosotros no tenemos nada que decir, se va’, pero Boca llamó, tenemos 4,8, pero lo que podemos hacer es ahora te entrego 1, el próximo año te entrego 1,2 y así. Entonces por lo mismo la gerencia deportiva con la dirigencia dijeron esto lo tenemos que ver en comisión de fútbol y ya Boca no tenía más tiempo”, reportó el periodista.