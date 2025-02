Colo Colo viene de caer sorpresivamente por 0 a 1 ante Santiago Wanderers en la segunda fecha de la Copa Chile, resultado que no dejó para nada contentos a los hinchas colocolinos.

Pese al arribo con bombos y platillos del atacante Salomón Rodríguez proveniente de Godoy Cruz, la falta de finiquito de los actuales delanteros del Cacique comienza a generar ciertas dudas entre los simpatizantes albos.

La verdad es que el más ha sido criticado últimamente ha sido Marcos Bolados, que desde su llegada desde Deportes Antofagasta que no termina de convencer del todo a los aficionados del Popular.

Marcos Bolados sigue generando anticuerpos en su paso por Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Marcelo Muñoz y la falta de delanteros surgidos de la cantera de Colo Colo

A raíz de esto, hay algo que llama mucho la atención del reconocido periodista Marcelo Muñoz, así lo hizo saber en el programa de Youtube llamado Todo Es Cancha. ¿Qué es? Los pocos centrodelanteros que han surgido en el último tiempo desde la cantera del cuadro de Macul.

“No puede ser que Colo Colo no tenga un 9 de casa, no puede ser”, señaló en el arranque de su crítica el profesional de las comunicaciones.

“¿Cómo no va a haber nadie más que Damián Pizarro? ¿No hay nadie de 20 o 21 años? No entiendo como Colo Colo no va a tener un delantero formado en casa ¿Nadie?”, cerró el también panelista de TNT Sports.

¿Cuándo es el partido entre Colo Colo y Unión San Felipe por la Copa Chile?

El encuentro entre Colo Colo y Unión San Felipe que está programado para este domingo 9 de febrero en el Estadio Monumental, podría sufrir una reprogramación.

¿Cuándo se podría jugar? La idea en Macul es que este cotejo se juegue finalmente el día miércoles 12 del mismo mes a contar de las 18:00 horas.