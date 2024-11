Universidad de Chile dejó atrás los malos resultados obtenidos en los últimos torneos nacionales y este 2024 pudo pelear palmo a palmo con Colo Colo el título del Campeonato Nacional.

El arribo del entrenador Gustavo Álvarez le dio un nuevo aire al elenco estudiantil, que terminó coronando con la obtención de la Copa Chile 2024 tras derrotar a Ñublense de Chillán, en el Estadio Ncional.

Ahora, Álvarez y compañía tendrán la difícil misión de poder replicar y mejorar lo que se hizo en la última temporada y, sumado a esto, tendrá que competir en la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Marcelo Muñoz destaca la labor de Gustavo Álvarez en la U

Marcelo Muñoz, reconocido periodista de TNT Sports, en el programa de Youtube llamado Todo Es Cancha solamente tuvo palabras de halago para el trabajo realizado por el ex DT de Huachipato en la U.

“Yo lo voy a decir con mucho respeto pero me parece que esta Universidad de Chile era Gustavo Álvarez más 11 porque la verdad no tenía los grandes nombres e hizo mejor jugadores a varios como a Maximiliano Guerrero que venía de la B. Gustavo Álvarez tenía menos nombres y así lo hizo muy completo”, aseveró el comunicador.

Álvarez levantó su primer título al mando de la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Lo que destaco de Álvarez es que no rindió Pons y para afuera, no rindió Guerra en su momento y para afuera. En el Superclásico en el Estadio Nacional, Leandro Fernández no rindió y para afuera. Si hay algo que me gusta de Álvarez es que es justo, si un jugador no rinde para afuera”, concluyó.

Superclásico entre la U y Colo Colo a la vista

Universidad de Chile tendrá el primer desafío de la temporada 2025 nada más ni nada menos que ante Colo Colo, rival al cual enfrentará por la Supercopa en formato de ida y vuelta y no a partido único.