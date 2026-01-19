Ya debutaron todos los refuerzos de Colo Colo para la temporada 2026, donde Joaquín Sosa y Matías Fernández Cordero lo hicieron ante Olimpia, mientras que Javier Méndez y Maximiliano Romero dijeron presente ayer en la derrota ante Alianza Lima.

Una ausencia que generó ruido el día de ayer fue la de Lucas Cepeda, quien quedó fuera por ‘dolores estomacales’ en medio de los rumores que hablan de una posible salida del Estadio Monumental.

Fernando Ortiz, DT de los albos, se refirió al Mercado de Fichajes y aseguró que pueden seguir llegando jugadores: “Cuando el libro de pases está abierto siempre se pueden ir o llegar jugadores. Si se va Lucas Cepeda es algo que hablaremos con el presidente”, dijo.

Ortiz no descarta sumar más refuerzos en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, el ‘Tano’ habla fuerte y claro para avisar que “El plantel no está cerrado. Cuando uno cree que está cerrado puede irse un jugador y te cambia todo, puede haber sorpresas”, complementó.

Consultado por un nuevo arquero, Ortiz responde que “Siempre lo dije, no voy a cerrar el plantel hasta que se cierre el libro de pases. Me voy a sentar de nuevo con Aníbal para ver el tema de los refuerzos, a mí me gusta tener competencia y estar en un equipo grande como Colo Colo es necesario eso”, cerró.

Ahora, habrá que esperar a ver si Colo Colo se mueve por un último refuerzo o si el plantel se queda tal como está, teniendo los desafíos de la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga por delante.

