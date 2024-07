Esta tarde Colo Colo enfrenta a Deportes Puerto Montt en un partido amistoso que se disputará en el Estadio Chinquihue a partir de las 20:00 horas, que será la última prueba del Cacique antes de la reanudación del Campeonato Nacional 2024.

El entrenador Jorge Almirón armó una nómina mixta para el viaje a la Región de Los Lagos, donde incluyó al extremo Matías Moya, quien viene de superar serias complicaciones de salud.

Matías Moya rompe el silencio

El jugador de 26 años conversó con los medios de comunicación en el Aeropuerto de Santiago, donde rompió el silencio y se sinceró de los problemas que tuvo en los últimos meses y por los que perdió terreno en el cuadro popular.

“Muy bien, hay que aprovechar de sumar. En mi caso no jugaba hace mucho, porque me pasaron cosas extrafutbolísticas. Tuve dos infecciones, no tuve lesiones, nada, fueron cosas que me dejaron afuera porque tenían que pasar”, confesó el atacante.

“Y ahora estoy de vuelta y ojalá pueda tener un poco de minutos para agarrar ritmo para lo que viene”, respondió sobre esta citación.

Seguido, mostró su total compromiso para el segundo semestre: “Siempre la confianza del cien por cien, siempre dar lo mejor para esta camiseta”.

Matías Moya quiere recuperar terreno en Colo Colo. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Los números de Matías Moya en Colo Colo

Matías Moya llegó a Colo Colo a inicios de 2023, proveniente de Ñublense. Fue una de las grandes obsesiones del ex entrenador albo Gustavo Quinteros, pero en su primera temporada no pudo ganarse un puesto.

Hasta el momento el formado en River Plate ha jugado 18 partidos con la camiseta del Popular -solo cinco como titular- en los que ha marcado un gol. El ex Diablo Rojo tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre de 2025.