Este jueves fue presentado de forma oficial ante los medios de comunicación el nuevo refuerzo de Colo Colo, Mauricio Isla. Quien se convierte en la tercera incorporación de los albos en este mercado de invierno, detrás de Javier Correa y Cristián Riquelme.

En la conferencia de prensa, el Huaso se mostró feliz por su fichaje en el cuadro popular luego de una larga negociación. En la instancia, reveló las dos ocasiones anteriores que tuvo cerca de llegar al Cacique.

La anécdota de Mauricio Isla con Claudio Borghi

La primera habría sido en el año 2007, en la época que a los albos los dirigía Claudio Bichi Borghi.

“Tengo una anécdota, no sé si es verdad o no, con el Bichi, cuando estuve en la Sub 20 y terminó el Sudamericano. Mi rerpresentante me había comentado que el Bichi quería traerme a Colo Colo, porque en ese momento yo trabajaba con una empresa y no estaba vendido aún a Udinese. Fue en ese momento que tuve la chance de venir a Colo Colo”, contó Isla.

Mauricio Isla usará la camiseta 2+2 en Colo Colo. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

Gustavo Quinteros también lo quiso en el Colo Colo 2023

Luego, desclasificó otra comnversación que tuvo hace un año, cuando dejó Universidad Católica y antes de partir a Independiente fue consultado por el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros.

“Después cuando salí de Católica también tuve una conversación muy corta con quienes acompañaban a Quinteros, que si estaba la posibilidad de venir a Colo Colo. Pero quedó en eso, no sé más. Son gente que a veces no conoces, pero fueron las dos veces que tuve acercamientos con Colo Colo”.