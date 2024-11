Por estos días, Universidad de Chile ya piensa en lo que será la temporada 2025, donde los desafíos son más que interesantes, como lo son los torneos nacionales y por cierto, la Copa Libertadores.

Es por eso, que Gustavo Álvarez junto a la gerencia deportiva y la secretaría técnica, ya trazan líneas respecto a los refuerzos que se podrían sumar a la U para el próximo año.

Y fue así como, el comentarista Cristián Caamaño reveló que los azules quieren repatriar sí o sí a Pablo Galdames, actual jugador de Vasco Da Gama. Desde luego, las reacciones no se dejaron esperar.

Fue así, como el reconocido relator, José Pepe Ormazábal rechazó toda intención de contratar al ex Unión Española. “A mi no, no me gusta. Es un jugador que para la U no me gusta. Pienso que no”, sentenció el narrador para BOLAVIP CHILE.

Pepe Ormazábal no quiere a Galdames (Getty Images)

Ormazábal: “La U debe apuntar hacia arriba”

Continuando con sus argumentos, la voz de los azules señaló que si la U ha de estar en Copa Libertadores, requiere futbolistas de más capacidad y nivelar como equipo grande.

“Necesitamos un jugador de más jerarquía, mas trayectoria. Estamos hablando de un equipo que quiere ir a competir a Copa Libertadores. La U debe apuntar más arriba”, aseveró el comunicador.

Al final, puso ejemplos como los que han ocurrido con otros jugadores, quienes al llegar a los azules no han rendido.

“Ya le pasó este año. Trajeron a varios que no rindieron como Mateos o Pons. Hay que ir por sandías caladas, no digo que Pablo no lo pueda hacer, pero hay que aspirar a algo superior”, concluyó Ormazábal a nuestro portal.