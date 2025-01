Ya pasó un día desde que Maxi Falcón abandonó de forma oficial a Colo Colo. El jugador rompió el silencio luego de días de misterio, dejando sentidas palabras para los hinchas y todo el entorno albo.

En sus declaraciones, dijo cosas como: “Lo que me da mucha pena es el tema de la gente, me hubiese gustado irme de otra manera. Yo no quería que pase eso porque me considero un hincha más del club, quiero que me entiendan por ese lado”.

También reveló cuáles fueron sus motivaciones para salir: “Es un sueño para mí, la decisión fue incorrecta pero no me queda más nada que pedirle disculpas a la gente”.

Si bien las relaciones con la hinchada y la dirigencia alba no terminaron de la mejor manera, lo cierto es que Maxi Falcón no olvidará fácilmente a Colo Colo, y así lo demostró esta tarde durante el encuentro entre los albos y Huracán.

Maxi Falcón: un hincha más de Colo Colo

En su natal Uruguay, Colo Colo disputó por segundo año consecutivo la Serie Río de La Plata. Allí, el cuadro albo enfrentó a Peñarol y esta tarde a Huracán, encuentro que el “Peluca” no se perdió por nada del mundo.

Como cualquier fanático, Falcón estuvo desde su hogar viendo el encuentro entre el “Cacique” y el “Globo”, compromiso que terminó en victoria por 1 a 0 para el cuadro de Jorge Almirón con solitario gol de Alexander Oroz.

Maxi Falcón disfrutó desde casa el amistoso de Colo Colo frente a Huracán (Foto: captura)

Colo Colo buscará otro central

Tras el vacío que dejó el “Peluca” en la zona defensiva del “Cacique”, esta tarde tras vencer al “Globo”, Jorge Almirón ratificó que deberán buscar un nuevo refuerzo en dicha zona.

Parte de las declaraciones de Jorge Almirón fueron: “El jugador que llegue para reemplazarlo, tendrá que demostrar su jerarquía de a poco y entre todos lo vamos a ayudar”.