La Roja Sub-20 de Nicolás Córdova se encuentra disputando el Sudamericano de la categoría. Pese a estar clasificados al Mundial por ser anfitriones, el DT de la selección menor quiere probar nuevas piezas de cara a la importante cita planetaria, por lo que quiso de igual forma decir presente en la competición.

Uno de los destacados nombres de esta nómina es Damián Pizarro, jugador que hoy milita en el Udinese de la Serie A, donde prácticamente no ha tenido cabida con el DT Kosta Runjaic.

Al ser uno de los jugadores de mayor currículum en este plantel, las expectativas sobre el exjugador de Colo Colo han sido bastante altas. Sin embargo, muchos creen que el atacante no ha respondido a ellas siendo un bajo aporte al equipo.

BOLAVIP dialogó con César Vaccia para analizar el presente del exdelantero albo, sumándose de cierta manera a la crítica y también a la llamativa ausencia de seleccionados colocolinos.

La llamativa crítica de César Vaccia

“No esperamos mucho más de un jugador que no está jugando (en Italia)”, dijo de entrada el histórico exDT de Universidad de Chile.

Analizando tácticamente al delantero, agregó: “La verdad que no nos vamos a sorprender. Damián no es como un jugador así con un talento. No es como ese Chico Rossel, o como el venezolano ese Andrade. Es un jugador potente nomás”.

Algo que le llamó la atención al exadiestrador, fue la falta de jugadores del “Cacique” en este combinado: “En el equipo inicial no había ningún jugador de Colo Colo, salvo, bueno, Damián Pizarro que fue en sus inicios”.

Damián Pizarro sigue siendo duramente cuestionado por su nivel en La Roja Sub-20 (Foto: Andres Pina/Photosport)

“Eso me parece como curioso. Ningún jugador de Colo Colo. Hay chicos de Limache, de O’Higgins. De todos lados, de todos lados, pero nada de Colo Colo, donde se supone están los mejores”, sentenció.

Los jugadores de Colo Colo en La Roja Sub-20

Vale destacar que son tres los seleccionados de La Roja Sub-20 que militan actualmente en Colo Colo: el portero Gabriel Maureira, el defensor Nicolás Suárez y el atacante Leandro Hernández.