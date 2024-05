En la sufrida clasificación de Colo Colo en Copa Libertadores, Maximiliano Falcón encendió las alarmas al final del encuentro. Esto, luego de una fea falta que sufrió el uruguayo por parte de Alan Benítez, quien fue expulsado tras cortar al “Peluca” con un brutal planchazo.

Tras el encuentro y la algarabía, el central charrúa abordó la clasificación alba en zona mixta, diciendo: “Nosotros sabíamos que con un gol, ellos tenían que salir a ganar. Intentamos salir limpios de atrás, tranquilos. El gol de ellos nos agarró mal parados, pero nosotros hicimos un buen trabajo”.

Luego, se refirió al feo planchazo que recibió en el término del encuentro en Paraguay: “Me duele mucho la rodilla porque en la jugada se ve. Creo que me ayuda que se me arrastra el pie. Me asusté por los (ligamentos) cruzados, me dolió mucho la verdad”.

Posteriormente, contó sobre la gravedad que podría llegar a tener la lesión provocada por el golpe: “El doctor me hizo el movimiento de la rodilla y aparentemente está firme. Bueno, debe ser un esguince grado 2 o 3 creo yo, vamos a tener el último partido de local y luego viene el receso de dos semanas”.

Maximiliano Falcón recibe dura falta de Alan Benítez. (Foto: Photosport)

Colo Colo tiene en la mira a Deportes Copiapó

Luego de esta sufrida clasificación, el “Cacique” se medirá este domingo ante Deportes Copiapó por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional 2024. Eso sí, el “Peluca” confirmó que no podrá decir presente en dicho compromiso.

“No llego porque me duele mucho. Me asusté en serio. Lo que vamos a hacer mañana, lo hablamos con Wilson (Ferrada), es una resonancia”, destacó.

Se define el futuro del “Peluca”

El contrato del zaguero uruguayo albo finaliza en 2026. Sin embargo, los últimos días se ha hablado de posibles partidas, donde el “Peluca” es uno de los jugadores albos que podría finalizar su vínculo con el club.

Consultado sobre ese tema, Maximiliano Falcón aclaró: “Yo estoy contento acá. La gente me quiere mucho, a mi familia también y eso es muy importante para mí. Llega un punto en la carrera donde uno busca estabilidad y sentirse cómodo”.

“El club se ganó un hincha más… Amo Colo Colo como amo a Nacional también, mi club allá en Uruguay. Este club me sacó de allá, me abrió las puertas y yo trato de todos los partidos dejar la vida por el club”, sentenció.