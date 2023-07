Maximiliano Falcón aún no sella su renovación en Colo Colo: "No he firmado nada, pero va bien encaminado"

Maximiliano Falcón finaliza contrato en Colo Colo en diciembre de 2023. Pese a información que circulaba sobre que el defender uruguayo extendió su contrato hasta 2025, el Peluca aclaró que aún no ha firmado una renovación de su vínculo con los albos.

“Estaba en los últimos detalles. No he firmado nada, pero va bien encaminado el tema. Mi representante habló con el club y creo que no habrá mayor inconveniente”, expresó el zaguero charrúa de 26 años.

Falcón está a la expectativa de concretar el acuerdo. “Cerrar un vínculo con el club que me abrió las puertas de manera magnífica. Es hasta 2025 ó 2026, varios años más, estoy contento por ese lado”.

El defensor asegura que no está al tanto de probables sondeos de otros equipos. “He visto noticias, comentarios, publicaciones y demás, pero mi representante no me dice mucho. Tampoco soy una persona que anda preguntando porque se te va un poco el foco”.

Maximiliano Falcón aún no renueva en Colo Colo (Foto: Photosport)

Además asegura que tiene espera ir creciendo en todos los aspectos. “Uno siempre quiere crecer en lo futbolístico y económico, es una realidad, pero él tendrá cosas por ahí, me imagino, pero me dijo que me enfoque en el club que es lo más importante. He jugado buenos partidos, a diferencia de cuando bajé un poco el nivel”.

Por último manifiesta que se siente preparado para dar el salto en su carrera. “Creo que es el momento ideal, no soy el mismo jugador, he madurado mucho como se ha visto en los partidos, emocionalmente más que nada que era lo que más me costaba, controlar”.