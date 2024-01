Durante la semana, hubo un verdadero temblor en el Estadio Monumental relacionado a Maximiliano Falcón, toda vez que el defensor central de los albos sonó con fuerza para llegar a Peñarol, un gigante de Uruguay.

Si bien en un momento se daba por seguro, con el correr de las horas ese rumor bajó y después fueron los propios dirigentes de Peñarol quienes confirmaron el interés de un préstamo, algo que en la dirigencia del Cacique no estaban dispuestos a realizar.

Maximiliano Falcón, el involucrado, conversó con Carve Deportiva en Uruguay y contó la firme por los rumores que lo vinculaban con Peñarol, eterno rival de Nacional, equipo en donde Falcón tuvo pasos por inferiores y del cual toda su familia es hincha.

Falcón seguirá en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Mi representante estuvo viendo ese tema, pero me dijo que me concentrara en Colo Colo y que él se iba a encargar de todo eso”, dijo Peluca asegurando que nunca perdió el foco con el nuevo proceso de Jorge Almirón en los albos.

En esa línea, aporta diciendo que “Supuestamente hubo una oferta de Peñarol, pero Colo Colo solo quería una venta. Yo no estuve muy al tanto y mi representante no me quiso contar mucho par que no me desconcentrara ni me pusiera ansioso, porque también había sondeos de otros clubes”, remató.

Así las cosas, Maximiliano Falcón seguirá en los albos por la temporada 2024 e incluso ha tenido gran consideración por parte de Almirón, quien le dio la confianza y lo utilizó como titular en los dos partidos de pretemporada alba en Uruguay.

Lo que le queda de pretemporada a Colo Colo

El Cacique enfrentará a Liverpool de Uruguay el lunes 22 de enero y, cinco días más tarde, hará lo propio frente a Everton de Viña del Mar en la ciudad Jardín. La ronda de amistoso finalizará el sábado 3 de febrero con un partido ante Independiente del Valle.