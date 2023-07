Maximiliano Falcón abordó posibles ofertas en el mercado de fichajes. Si bien el Peluca no está al tanto de un posible ofrecimiento, sí piensa que su agente debe tener algunas propuestas, pero que no le ha comunicado debido al importante momento que pasa Colo Colo.

“He leído lo mismo que ustedes. Mi representante creo que debe tener algo por ahí, pero concretamente no me ha dicho nada, obviamente. Quiere que me concentre en el club, lo que he tratado de hacer”, dice el zaguero uruguayo de 23 años en diálogo con TNT Sports.

En ese aspecto hizo una autocrítica por un bajón en su rendimiento en algunos encuentros. “Más allá de los partidos que tuve, dos o tres en Copa que no estuve a mi nivel, quería volver a estarlo. Y últimamente hice muy buenos partidos, lo importante es eso. Corregir errores siempre, ser autocrítico. Con humildad se mejora”

Peluca Falcón se muestra muy conforme por el triunfo que obtuvieron por 6-1 ante Unión La Calera. “Creo que nos destapamos. Llegaron los goles en un partido decisivo, que era de vida o muerte, como todos los partidos acá en Colo Colo, pero era eliminatorio. Nos da una alegría que necesitábamos”.

Maximiliano Falcón se estableció como dupla defensa junto a Alan Saldivia (Foto: Photosport)

El vínculo de Maximiliano Falcón con el Cacique

Maximiliano Falcón mantiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2025. Es decir, en caso que algún lo busque, el Cacique se verá beneficiado económicamente si una de sus figuras tiene la opción de partir.

De momento, el Peluca no cuenta con una cláusula de salida, por lo que los albos fijarían el monto de una eventual negociación por el ex Rentistas que arribó al estadio Monumental en un complicado momento en la temporada 2020.