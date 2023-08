Maximiliano Falcón estalla en Colo Colo y se cabrea del arbitraje en el fútbol chileno: "Me ponen amarilla por todo, ya no puedo estar en ningún lado porque piensan que estoy peleando"

Dentro de lo que fue la gran clasificación de Colo Colo a la fase final de la Copa Chile tras imponerse por la cuenta mínima en esta jornada ante Universidad Católica, una gran polémica fue la que se vivió durante este compromiso, en la que tuvo como gran protagonista al defensor ‘Albo’, Maximiliano Falcón.

Finalizado el duelo, el zaguero uruguayo conversó con TNT Sports y desglosó con todo lo que fue esta situación, en la que estalló ante los criterios que tiene el arbitraje nacional contra su persona.

“Son jugadas de partido, sabemos cómo es Gustavo, sabemos cómo soy yo, con temperamento fuerte nomás. Son cosas que pasan en el partido. Lo que sí, que yo le dije a José (Cabero), le digo al árbitro, a mí no me gusta hablar de estas cosas mucho porque nunca lo hice desde que llegué, pero ya es demasiado”, comenzó señalando Falcón.

En esa línea, el ‘Peluca’ profundizó lo que fue su dialogo con Alexander Aravena antes de generarse toda la trifulca, en la que comentó que más que meterle leña a la polémica, intentó tranquilizar al jugador de la UC.

Falcón en la polémica con el arbitraje | Foto: Guillermo Salazar

“Yo voy a Aravena le digo que no sea boludo que lo va a expulsar porque lo empujó fuera de la cancha y él obviamente en el enojón del momento me empujó y como que no quiso que yo le hablara y él va y me amonesta. Por eso mi calentura”, declaró.

Manifestándose a lo que ha sido el actuar del arbitraje nacional hacia al jugador uruguayo, el ‘Peluca’ hizo una importante reflexión.

“Ya no puedo estar cerca de la jugada, ya no puedo marcar un rival como la vez pasada que me sacó a Amarilla a Gilabert sin haberlo tocado. Entonces yo creo que ya basta, porque yo creo que cambié mucho, no le protesto ya de forma descarada como lo hacía antes, yo asumí mi responsabilidad antes cuando me echaron y uno siempre ve la manera de crecer. Pero ya creo que ya basta, hay que ser un poco más honesto como lo estoy haciendo yo hoy en día”.

“Yo trato de jugar todos los duelos de manera legal, cuando me echan por una patada sé que no es de mala leche, pido disculpas enseguida si me equivoco, pero yo creo que ya cansa. Son tres años ya que estoy acá y me ponen amarilla por todo, ya no puedo estar en ningún lado porque piensan que estoy peleando”

Finalmente, Falcón volvió a recalcar que su dialogo con Aravena no iba a mayores y espera que desde el lado arbitral se tome más conciencia a la hora de efectuar cobros contra su persona, a que siente que se ha faltado criterio sobre aquello.

“Quería aclarar eso nomás porque creo que me pasó la situación porque con el ‘Mono’ no hubo nada, Aravena la verdad que es un gran chico y con lo demás jugadores tampoco, solamente quería aclarar eso porque ya es muy consecutivo y el perjudicado soy yo”.

“Como te digo no me gusta hablar de esto porque después me termina suspendiendo a mí, pero creo que tiene que haber un criterio en la otra parte también”, cerró.