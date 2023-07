Gustavo Quinteros hizo un categórico análisis tras la goleada que sufrió Colo Colo por 5-1 ante el América MG por el play-off vuelta de la Copa Sudamericana 2023. El DT hizo un potente comentario sobre la faceta defensiva del juego, la cual lo dejó muy disconforme.

“El equipo hoy se divide en dos, la faceta ofensiva que hicimos un gol y pudimos haber echo dos o tres más y defensivsamente que fuimos un desastre. Así de simple, muy mal. Perdimos casi todos los duelos, no marcamos en el área, dejamos tirar el centro con facilidad, no vamos a cubrir los rebotes”, expresó el entrenador santafesino.

“Pasó después de varios partidos que defendimos muy mal como en el caso de O’Higgins en la primera fecha y algún otro más, pero este a mí como entrenador me da vergüenza que el equipo haya defendido de esa manera”, añadió.

Quinteros además aseguró que al equipo le faltó jerarquía e hizo una autocrítica. “Ofensivamente cumplió, pudimos haber hecho más. Nos faltó en general y a nosotros como cuerpo técnico nos faltó jerarquía internacional. Cuando esperas jugar a tu mejor nivel individualmente y colectivamente nunca lo podemos lograr sobre todo de visitante. Nos pasó el año pasado en la Copa Sudamericana, después de una ventaja nos hicieron cuatro goles, hoy nos hacen cinco”.

El DT insiste en la cuenta que aún no logra salgar el cuadro albo. “Es una deuda pendiente que tenemos todos para poder cambiar esa performance o ese comportamiento deportivo cuando hay que definir para pasar a otra fase”.

Gustavo Quinteros fue muy crítico con el rendimiento de Colo Colo (Foto: Photosport)

Además deja claro que jugaron el peor encuentro de visitante del año a nivel internacional. “Jugamos un partido muy por debajo de nuestras actuaciones anteriores, aún en Copa Libertadores. Fuimos a jugar contra Boca en La Bombonera y se jugó mucho mejor, fuimos a Colombia, a Venezuela y se empataron partidos que se podían haber ganado. Hoy fue una vergüenza, me hago responsable porque soy el entrenador”.

Para cerrar afirma que aún el elenco no está en condición a nivel internacional y se enfoca en el torneo local. “No tuvimos esa carácter para defender una ventaja. Defender en duelos individuales, marcaciones. No hicimos un partido bueno defensivamente. Sí a lo mejor, sobre todo en el segundo tiempo, ofensivamente hemos creado situacioness. Hay que dar vuelta la página, sabemos que para esta clase de torneos no estamos preparados, lo que sucedió hoy me da vergüenza. Pelearemos con todo en el Torneo Nacional, el domingo tenemos un importante que si lo ganamos nos podemos segundos. Hay que dar vuelta la página y reconocer que no estamos para esta clase de partidos internacionales”.