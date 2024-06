Colo Colo ya se mueve con todo en el actual mercado de pases, en la que el equipo dirigido por Jorge Almirón espera poder concretar a la brevedad sus fichajes de cara a la segunda parte de la temporada, en que el Cacique tiene varios desafíos por delante.

Ante esta situación, un histórico del club como lo es Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y reveló su gran preocupación por el tema de los refuerzos en el ‘Popular’, en la que siente que el club no podrá traer al jugador que quiera por lo económico.

“Eso es lo preocupante, que Colo Colo no trae al que quiere, yo sé que no se puede traer siempre al que quiere, porque en definitiva los equipos chilenos no están como para invertir muchísima plata”, partió señalando Barticciotto.

Siendo más específico, el ídolo del ‘Popular’ puntualiza en lo que es el posible fichaje de Lucas Di Yorio, en la que han informado que el jugador está muy cerca de Colo Colo, pero que al entrenador Jorge Almirón parece ser un atacante que no es su prioridad.

Di Yorio es opción aún en Colo Colo | Foto: Photosport

“El tema es que yo no sé de lo que se dice que Almirón no estaba tan convencido (la opción de Di Yorio), si es así, a mí me parece grave eso”, declaró.

Finalmente, Barticciotto enciende alarmas por esta situación, en la que dentro de lo que es este mercado espera que Colo Colo pueda traer a un jugador que verdaderamente seduzca a su entrenador y que no se repita un viejo caso con el que sufrió el ‘Cacique’.

“La idea dentro de tu presupuesto es traer el que uno quiere y que sea del gusto del técnico, me parece que casi que es obvio. Si tú vas a traer a alguien, en donde dicen que Di Yorio fue ofrecido, no es que lo fueron a buscar, a mí eso me preocupa, porque es como lo que pasó con el chico venezolano, Christian Santos, que terminó llegando porque Colo Colo no pudo contratar a ninguno y un día antes de que cierre el libro de pases, lo terminaron contratando”, cerró.