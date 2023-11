"Me preparé como si fuese la final de la Champions": El emocionante relato de Emiliano Amor tras volver a jugar en Colo Colo

En un momento se llegó a pensar que quizás no iba poder volver a jugar fútbol y ahora ya es parte de los jugadores considerados por el entrenador Gustavo Quinteros en Colo Colo. Emiliano Amor volvió a competir después de un año y con una gran experiencia de vida que contar.

En noviembre de 2022 el defensa central sufrió una lesión en su tobillo derecho en el amistoso contra River Plate en Viña del Mar, donde marcó uno de los goles en la derrota por 4-3, pero después de ese partido nada volvería a ser igual.

Había sido fundamental en la obtención de la estrella número 33 y en la pretemporada 2023 se resintió de aquella dolencia, que lo mandó directamente al quirófano, donde tuvo que hacerse una cirugía poco antes vista: reconstrucción del tobillo izquierdo.

Hace una semana volvió a jugar en otro amistoso contra River, siendo una de las figuras. Este jueves entregó su relato a los canales oficiales del cuadro popular, dando a conocer todo lo sucedido en este largo periodo.

Emiliano Amor en su regreso oficial al fútbol en el amistoso de Colo Colo versus River Plate, el miércoles 15 de noviembre del 2023 en Concepción. (Foto: Guillermo Salazar)

“Un tobillo que me había lesionado directamente toca el suelo. Siento un dolor muy grande. Pensamos que era un esguince, se había hinchado un poco el tobillo, como cualquier esguince normal. Cuando fuimos a hacer el estudio se ve que el tendón había sufrido una mini rotura, pero nada grave”, contó sobre lo que pasó hace un año atrás.

Luego, siguió con lo sucedido en la pretemporada en Argentina: “En un pase totalmente normal, en una recepción, me duele el tobillo otra vez. Era más incertidumbre, mucho enojo, mucha frustración. A través del cuerpo médico, de Wilson Ferrada y de Cristóbal Sáez, se contactan con Matías Morón, que es ex doctor de Colo Colo, que ahora está en Sevilla, y él nos dice la idea: que hay un médico allá, que es especialista, que todos los jugadores fueron con él por el tema del tobillo y es un emblema“.

“Ahí fue un cambio de chip, lo que antes fue frustración, incertidumbre, mala vibra con todos, fue un cambio rotundo. Estuve casi cinco semanas sin poder pisar, intentando moverme en mi casa con un asiento con rueditas“, completó sobre la primera de su lesión.

Su regreso al fútbol y el reestreno en Colo Colo

Luego vino la rehabilitación en el Estadio Monumental, donde Amor pudo sentirse parte del proyecto del Colo Colo 2023 pese a no ser inscrito: “Volver acá fue muy lindo, todos estaban a disposición como siempre lo están, pero yo sentía que todos estaban pendiente que hiciera una buena rehabilitación y buena recuperación. Siempre estaban en todos los detalles, el club, mis compañeros alentándome y yo obviamente tratando de distraerme apoyándolos a ellos, ser parte de un proceso, aunque estar lesionado fuera te quita un poco ese margen”.

A mitad de año lo comenzaron a preparar para volver a la competencia de cara al segundo semestre, sumando sus primeros minutos en un partido amistoso a puertas cerradas, que para él fue como la final de la Champions League.

“Yo me preparé como si fuese la final de la Champions, porque era el primer amistoso. No (estaba) tan seguro, obviamente yo siendo inteligente, era el primer amistoso, no iba a ser el del año pasado. Fue más de medirme cómo estaba contra rivales, que demostrando lo que yo hacía. Creo que un punto grande de esta rehabilitación fueron todos los amistosos que jugué para sentirme al cien por ciento“, destacó.

Sobre su reestreno oficial en Concepción ante el Millonario, indicó: “Extrañaba mucho esas cosas que sientes en la panza antes de jugar, lo venía pensando todas las noches ese momento“.

¿Cuándo volverá a jugar Emiliano Amor?

Luego de su regreso oficial a las canchas, Emiliano Amor sigue entrenando a la par con el plantel y está dentro de los jugadores a disposición del técnico Gustavo Quinteros. Eso sí, debe seguir trabajando para ganarse la citación, ya que depende exclusivamente de su nivel futbolístico.

El próximo partido donde el zaguero de 28 años podría estar considerado será el domingo 26 de noviembre a las 18:00 horas, en la visita de Colo Colo a Audax Italiano por la fecha 28 del Campeonato Nacional.