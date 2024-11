Los Albos deciden no extender el vínculo de dos jugadores que fueron trascendentes en la temporada.

Reestructuración en Colo Colo: Revelan que dos importantes futbolistas no seguirán en el Monumental

Colo Colo está ad portas de terminar una gran temporada. Los Albos deben jugar los 12 minutos restantes de la Supercopa ante Huachipato este miércoles a las 17:30 en el estadio El Teniente de Rancagua, un compromiso que ganan por 2-0.

El Cacique puede cerrar con dos títulos la temporada, pues dio la vuelta en el Campeonato Nacional 2024, el torneo más importante del fútbol chileno. Además, en el ámbito internacional logró instalarse entre los ocho mejores de Sudamérica, llegando a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los Albos ahora deben ver el proceso renovaciones y dos jugadores que fueron importantes en esta temporada no continuarían para la próxima temporada. Según informa DaleAlbo, Marcos Bolados y Emiliano Amor no seguirán en el estadio Monumental, pues su vínculo no será renovado.

Si bien no fueron titulares indiscutidos, ambos futbolistas sí fueron importantes en las rotaciones. De hecho, Emiliano Amor jugó en la Copa Libertadores y Torneo a gran nivel, lo propio Bolados, quien marcó goles fundamentales para la consagración.

Sin embargo, la directiva Alba siente que ambos futbolistas ya cumplieron un ciclo en el club. Amor ocupa una plaza de extranjero y en Macul pretenderían traer otro jugador foráneo.

Por su parte, en la zona de extremo, en el Cacique irían por un refuerzo internacional para potenciar al plantel.

Los otros cuatro jugadores de Colo Colo que no seguirían en Colo Colo

Además de Bolados y Amor, hay cuatro jugadores más que no continuarán en el estadio Monumental. El periodista Rodrigo López reportó en DSports que Ramiro González, Leonardo Gil, Guillermo Paiva y Matías Moya no seguirán en la institución para la próxima temporada.