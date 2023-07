Marcelo Barticciotto expresó su deseo de regresar a Colo Colo en el futuro. “Quiero ser el presidente de la gente, me encantaría. Del hincha, del socio y del colocolino. En algún momento quizás se dé”, expresó el 7 del pueblo en diálogo con Edmundo Valladares en su próximo programa Pelota en Profundidad.

Gabriel Mendoza se refirió a esta oportunidad y partió recordando el momento cuando supuestos hinchas del Cacique lo agredieron cuando se presentó a la elección de presidente de Blanco y Negro en el año 2010. “Barti ya tuvo una experiencia que lo trataron re mal. Esto porque al final de cuentas hay intereses creados”, dijo a Bolavip Chile.

El compañero del ídolo de Colo Colo en el equipo campeón de la Copa Libertadores aseguró que sería muy bueno que Barti asumiera la presidencia, aunque siente que en la concesionaria no lo dejarían. “Sí le haría muy bien al club, sobre todo al Club Social, porque sería el presidente del Club Social, no creo que sea de Blanco y Negro, no lo dejan”.

Mendoza alabó las palabras del exfutbolista y lanzó una crítica. “Muy buena frase, porque Colo Colo es el equipo del pueblo. Ni Blanco y Negro ni el Club Social han hecho bien las cosas por la gente, por el pueblo de Colo Colo. Sería muy importante esa llegada”.

Marcelo Barticciotto quiere volver a Colo Colo, esta vez como presidente (Foto: Photosport)

También expresó que llegar como directivo sería mejor que la idea que rondaba hace unos meses por parte de Aníbal Mosa. “Me gusta más que lo que le habían propuesto de la mesa de ídolos”.

En ese aspecto, cree que Mosa quería sacar un beneficio con su propuesta a los ídolos albos. “Al final de cuentas era un provecho dirigencial nomás. Era para quedar bien con la gente el que lo que estaba proponiendo que era Aníbal. Esa mesa de consulta era más que nada para quedar bien y aprovecharse de nuestro equipo.