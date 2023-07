Nacho Abarca nada contra la corriente en Colo Colo: "A mí no me termina de convencer Alan Saldivia"

Colo Colo tuvo una gran noche en el Estadio Monumental. Los albos consiguieron un vital triunfo por 2 a 1 ante América Mineiro, partido válido por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Uno de los puntos altos en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros fue el uruguayo Alan Saldivia, quien poco a poco se va ganando el cariño de los hinchas del Cacique a punta de buenas actuaciones.

Saldivia se sigue afianzando en la zona defensiva de Colo Colo | Foto: Felipe Zanca/Photosport

Sin embargo, el periodista Juan Ignacio Abarca, reconocido hincha del conjunto Popular, sorprendió a todos al dar su punto de vista en el programa Futuro Fútbol Club sobre el rendimiento del central uruguayo.

“A mí no me termina de convencer Alan Saldivia. Ojo él solo tiene 8 partidos en el profesionalismo y no es menor el dato”, señaló en el arranque el reconocido locutor radial.

“Yo creo que todavía está en proceso pero le ganó la pulseada a Ramiro. No es un mal jugador, pero es inexperto todavía”, sentenció.

El ex Montevideo City Torque de Uruguay se perfila para seguir siendo titular en el Torneo Nacional, esto porque Maximiliano Falcón está suspendido por tres fechas en el torneo.