Brayan Cortés se presentó en el día de ayer en la clínica MEDS para hacerse los exámenes médicos de rigor antes de comenzar la pretemporada con Colo Colo, la cual arrancará en el día de hoy donde viajarán a Montevideo para encarar compromisos amistosos.

Si bien el portero está dentro de los citados para viajar a Uruguay, es una realidad que el portero mantiene conversaciones con Vélez Sarsfield para transformarse en arquero del Fortín y tener su primera aventura en el extranjero.

Uno que cree que tiene capacidades de sobra es Nelson Tapia, histórico portero de la Selección Chilena en el Mundial de Francia 98 quien habló con De Fútbol Se Habla Así de D Sports y le tiró el florero entero.

¿Se va Brayan Cortés de Colo Colo? | Foto: Photosport

“Cualquier equipo va a pesar un arquero chileno que vaya a Argentina. A mí me tocó ir, a Sergio Livingstone, Nico Peric… no es fácil que un arquero vaya a Argentina”, abrió los fuegos el recordado ex arquero de La Roja.

Tapia no duda de cómo le iría a Cortés al otro lado de la cordillera: “Tuve la oportunidad de trabajar con Brayan el 2014, en Iquique. Él estaba con muchas ganas de emigrar, conozco bastante a Brayan y se ve que tiene muy buenas características, le iría muy bien en el fútbol argentino”, añadió.

En el cierre, le lanza flores al portero y trae a colación a otro histórico en el arco, asegurando que “Ha tenido un crecimiento bastante grande, es de los que más ha crecido en este puesto que es tan difícil teniendo a Claudio Bravo que, para mí, lo tenemos intacto todavía para poder seguir”, remató.

Los clubes en la carrera de Brayan Cortés

Deportes Iquique y Colo Colo son los únicos clubes que ha defendido Brayan Cortés en su carrera, por lo que la oportunidad de ir al fútbol argentino se presenta como la primera experiencia en el extranjero.