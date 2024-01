Este martes, el segundo grupo de jugadores de Colo Colo acudió al centro médico MEDS para hacerse los chequeos previo a la pretemporada, la cual está prevista para arrancar el día de mañana cuando el Cacique emprenda vuelo a Uruguay.

Dentro de los jugadores presentes estuvo Brayan Cortés, portero albo quien por estos días suena con fuerza para llegar a Vélez Sarsfield, club que ahora dirige Gustavo Quinteros tras tres años al mando de Colo Colo.

Verónica Bianchi, periodista nacional y panelista de Todos Somos Técnicos en TNT Sports, aportó sabrosa información sobre el futuro del ex Deportes Iquique, quien parece estar cada vez más cerca del Fortín de Liniers.

Según Bianchi, Cortés estaría cerca de partir de Colo Colo. | Foto: Photosport

“La información que tengo yo, que estuve reporteando, es que en Argentina se están frotando las manos en Buenos Aires porque encuentran que una cláusula de 1,2 millones de dólares es muy poco, por no decir nada, por el mejor arquero del futbol chileno”, dijo la comunicadora.

Bianchi complementa diciendo que “A partir de esa base, Vélez dice ‘aprovechemos esta oportunidad’ y eso tiene que ver con cómo ha hecho las cosas Colo Colo también, porque no es primera vez que le pasa que es fácil levantarle un jugador por tema de cláusulas”, aseguró.

En el cierre, la periodista entrega su vaticinio sobre el futuro de Cortés: “Efectivamente hay un tema de sueldo. Yo no me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero, para poner un ejemplo gana 10 en Colo Colo y en Vélez le ofrecen 12. Están negociando subir un poco más de lo de Vélez, por eso no es difícil que pueda partir. Sería una cuestión de horas”, remató.

Los números de Brayan Cortés en Colo Colo

El meta de 28 años ha defendido el arco de Colo Colo en 168 oportunidades entre torneos internacionales y nacionales, donde registra 167 goles en contra y ha dejado la valla invicta 66 veces.