El panelista del programa Marca Personal de La Metro FM criticó duramente una particular situación del fichaje de Villagra en Colo Colo.

Lo que era un secreto a voces, se terminó concretando este jueves por la noche. Y es que el defensor central Jonathan Villagra fue oficializado en el cierre del mercado de pases como nuevo jugador de Colo Colo.

Recordar que el oriundo de Quilicura también tenía sobre la mesa una oferta de la Universidad de Chile, pero finalmente se terminó decantando por el conjunto Popular.

La verdad es que el zaguero formado en Unión Española no pudo tener su presentación correspondiente con la ya tradicional conferencia de prensa. ¿La razón? El jugador que estuvo representando a Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 presentaba una amigdalitis.

NICO PERIC ESTALLA POR LA POCA PROLIJIDAD EN COLO COLO

Esta situación hizo enojar a Nicolás Peric, exguardameta nacional y ahora comentarista deportivo, que en el programa Marca Personal de La Metro FM le criticó la forma de actuar del Cacique.

“Contrataron a Jonathan Villagra a última hora y no pudo hacerse los exámenes médicos porque está enfermo o sea ya contratado, anótenlo igual y ¿si no pasa los exámenes médicos? No, da lo mismo si se acabó el plazo”, apuntó.

Villagra se sumaría en los próximos días a los entrenamientos | FOTO: Andres Pina/Photosport

“¿Por qué a última hora hue..? Porque no lo mandaron a hacerse los exámenes médicos antes. ¡Qué poco serio! ¡Qué poco profesional! Como un equipo tan importante como Colo Colo y el cuerpo médico del nivel que tiene no lo mandan hacerse exámenes o la resonancia antes”, concluyó.

LOS NÚMEROS DE JONATHAN VILLAGRA EN UNIÓN ESPAÑOLA.

En total, el zaguero central ha disputado 89 partidos con la camiseta de Unión Española, en los cuales ha convertido tres goles y ha dado tan sólo una asistencia.