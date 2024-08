Este martes fue presentado después de dos semanas y media el último refuerzo de Colo Colo. Se trata del defensa Jonathan Villagra proveniente de Unión Española, quien fue protagonista de la última teleserie del mercado de invierno.

Esto porque el zaguero de 23 años estuvo cerca de firmar por Universidad de Chile, archirrival del Cacique, pero su deseo siempre habría sido esperar al cuadro popular.

Asó lo confesó esta jornada en el Estadio Monumental, donde contó detalles de cómo se gestó su llegada a Macul.

“Sí, estuvo la oferta de la U y la verdad estuvo ahí a poco, pero yo esperé esto la verdad. Esperé esto, quería Colo Colo. La verdad esperé hasta último minuto y gracias a Dios se dio”, comenzó diciendo.

“Esto era un sueño que tenía yo, mi familia, mi madre que en paz descanse, y gracias a Dios como te digo se lo cumplí y era lo que yo quería”, agregó.

En la misma línea, fue claro al decir por qué eligió a los albos por sobre los azules: “Colo colo por su mística, el nombre, lo que representa para mí el equipo más grande de Chile y yo quería estar acá”.

La adaptación a Colo Colo

En la instancia, Villagra también se refirió a cómo han sido sus primeras semanas en Pedrero, donde incluso acompañó al plantel a Barranquilla en la clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores.

“Ha sido una semana para mí increíble, donde me han cambiado muchas cosas. Viajé a Colombia, fui parte de todo el grupo, me hicieron sentir bien. Esta semana que empecé a entrenar, que ya me he acomodado un poco más, he ido conociendo a mis compañeros y me han hecho sentir uno más”, comentó.

Luego, expresó cómo se sintió cuando se incorporó al equipo que dirige el entrenador Jorge Almirón, que está lleno de figuras importantes.

“La verdad pensé que con los nombres que tienen el plantel y todo me iba a costar un poco más, pero el recibimiento que me han dado mis compañeros, el cuerpo técnico ha sido increíble. Encontré unos compañeros, un plantel muy sano y la verdad voy afiatándome cada vez más a ellos”, completó el medallista panamericano.

Jonathan Villagra usará la camiseta número ‘2’ en Colo Colo. (Foto: Captura)

Los detalles del contrato de Jonathan Villagra con el Cacique

Cabe consignar que Jonathan Villagra está a préstamo en Colo Colo hasta diciembre, con una opción de compra del 70% a cambio de 250 mil dólares. Su sueldo bordearía los 10 millones de pesos.