"No creo que...": Marcelo Gallardo y su advertencia a Colo Colo en la Copa Libertadores

Colo Colo logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, en la que en las últimas horas el equipo de Jorge Almirón conoció a su rival para la ronda de los ocho mejores, el cuál será un viejo conocido para su DT: River Plate de Argentina.

El equipo argentino venció por un global de 3-1 a Talleres de Córdoba y agarró pasajes para la fase de cuartos de final de la competición, en la que se verá las caras ante el ‘Cacique’.

Tras lo que fue esta clasificación, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que fue el tremendo ambiente que se vivió en el Estadio Más Monumental, con el que asusta a su próximo rival: Colo Colo.

“Es espectacular lo que se vive acá. El que estuvo en el estadio vivió una energía especial. Me da placer vivirlo porque no había estado en este estadio con más de 80 mil personas. no creo que pase en muchos lugares del mundo. El que estuvo en el estadio vive una energía especial. El hincha en Copa Libertadores asume un registro de esos que viene con deseo de transmitir esa energía al equipo, y el equipo responde”, declaró.

Gallardo avisa a sus rivales | Foto: Getty Images

Finalmente, Gallardo habló del tiempo de trabajo que tendrá para lo que será la llave de cuartos de final ante Colo Colo, en la que avisa que irá puliendo la idea con sus dirigidos y espera poder afrontar de la mejor forma todos los frentes posibles con sus jugadores.

“Nos va a quedar un tiempo importante para preparar la siguiente llave ante Colo Colo, pero vamos definiendo el plantel sin una búsqueda específica. Le voy a bajar la espuma a quienes apunten a jugadores de los que se hicieron una bola en las que nosotros no iremos, porque queremos conformar el mejor plantel posible en los frentes que tenemos”, cerró.