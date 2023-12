En Colo Colo siguen en la búsqueda del nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Quinteros. El santafesino no tuvo los votos necesarios en el directorio de Blanco y Negro para renovar su contrato, luego de tres años y dos meses al mando del Cacique.

El favorito por estos días en el Estadio Monumental sería el argentino Luis Zubeldía. Viene de ser campeón de Copa Sudamericana y de la Liga Pro de Ecuador con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Tras la exitosa temporada 2023, el técnico de 42 años tenía acordada su renovación con el equipo ecuatoriano. Pero un problema dirigencial truncó toda la operación y ahora el joven estratega se estaría alejando del conjunto universitario.

De esta situación se querían colgar en Colo Colo para intentar seducir a Zubeldía, incluso entre el miércoles y este jueves el gerente deportivo Daniel Morón habría tenido dos reuniones vía telemática con el DT trasandino.

Las respuestas de Luis Zubeldía a Colo Colo

Según informaron en Dale Albo, en la primera cita el oriundo de Santa Rosa habría escuchado el proyecto deportivo del cuadro popular.

Entre las sugerencias que habría hecho estaría traer un refuerzo por cada línea. Mientras que lo económico no sería un problema para salir de Liga de Quito, ya que estaría dispuesto a firmar por cerca de 1.5 millones de dólares.

En tanto esta jornada, el Loro Morón intentó obtener una respuesta de Zubeldía, pero el joven técnico dejó en espera al Popular. Habría determinado continuar revisando propuestas para luego tomar una decisión final. Esto último no habría caído nada bien en ByN.

Luis Zubeldía dejó en espera a Colo Colo. (Foto: Getty)

Su representante había adelantado que no iba a dirigir

Cabe recordar que ayer su representante, Gustavo Lescovich, adelantó en diálogo con Radio Agricultura que por ahora no iba a dirigir.

“Luis Zubeldía tomó una decisión de no trabajar por ahora. Él tenía arreglada su continuidad en Liga de Quito y por ahora no va a trabajar. Debido a temas internos del club, decidió que por este momento no tomar ninguna decisión, no trabajar“, indicó el agente.