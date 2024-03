“Si me hubiesen llamado…”: Luis Zubeldía lanzó duro dardo contra Colo Colo y su fallida negociación

El nombre de Luis Zubeldía fue uno de los más comentados en el reciente mercado de pases. El entrenador argentino logró ganar la Copa Sudamericana con Liga de Quito y de inmediato catapultó su carrera.

Esto por su abrupta salida del elenco ecuatoriano a fin del 2023, lo que abrió el abanico de opciones. Grandes clubes del continente buscaron su fichaje, y entre ellos figuró el nombre de Colo Colo. Aunque el Cacique finalmente se decidió por Jorge Almirón.

Sin embargo, el estratega tuvo una particular forma de explicar porqué no eligió ningún club en este inicio del 2024. “Uno sentimentalmente esta atado a esa institución como Liga. Cómo me iba a ir de Liga, después de lo que viví, para arreglar con cualquier equipo”, lanzó de entrada en ESPN Argentina.

Pero luego lanzó la artillería pesada recalcando que nunca hubo los acercamientos cómo él esperaba. “Si me hubiesen llamado en septiembre, bueno uno se puede proyectar desde diciembre. Pero de la noche a la mañana, no. Eso no va con mis valores”, lamentó.

El día que casi dirige a Colo Colo

Pero Zubeldía reconoció que estuvo a punto de dirigir al Cacique pero en 2014. Esto en plena crisis alba cuando Gustavo Benítez dejó la banca y en su lugar asumió Héctor Tapia.

“Me pongo a analizar Colo Colo, el equipo era un fenómeno, estos partidos que estaba siendo dirigido por Héctor Tapia, pero un fenómeno, un fenómeno, estaba muy bien el equipo”, recordó el estratega trasandino.

Aunque el momento clave vino cuando conversó con Arturo Salas y su posible contratación. “‘Creo que no deberías cambiar el entrenador, debe seguir Tapia’, le respondí al presidente del club. Después sale campeón con ese equipo. Esto me nace porque si estoy viendo una cosa, cómo voy a decir otra. Esta es una situación que nadie me acorraló”, expresó.

Cabe consignar que en ese momento Tapia logró la tan anhelada estrella número 30 en Colo Colo con jugadores com Esteban Paredes, Jaime Valdés, Justo Villar, Felipe Flores y Julio Barroso en el plantel.