Colo Colo aprovechó la caída de Universidad de Chile en el Clásico Universitario y derrotó por 2-0 a Palestino en el Estadio Monumental, compromiso en donde los albos sumaron tres puntos que le permiten quedar a 5 unidades de los azules.

El equipo dirigido por Jorge Almirón no hizo una presentación descollante, pero le bastó para dejar los tres puntos en casa y ponerse a tiro de cañón con su archirrival. Los goles corrieron por parte de Guillermo Paiva y Óscar Opazo en un muy buen partido del criticado Cristián Zavala.

Opazo marcó el 2-0 de los albos ante Palestino. | Foto: Photosport

Rodrigo Herrera, destacado periodista deportivo del país, habló con Bolavip Chile y valoró el triunfo albo: “Yo creo que Colo Colo necesitaba ganar más allá de las formas, lo de ayer fue un partido donde hizo lo justo, no apretó demasiado el acelerador, Palestino estuvo algo impreciso y lo importante es que queda a 5 puntos de la U”, dijo.

Consultado por la figura del compromiso, Herrera nada contra la corriente y deja en el olvido a Cristián Zavala, diciendo que “Me gustó lo del ‘Torta’ Opazo, se proyectó bastante que no lo venía haciendo, hizo un buen partido. Palacios fue el más bajo, Vidal fue un partido de nota 5, pero me quedó con el Torta y Paiva que aprovechó el cabezazo que tuvo en el primer tiempo”, sostuvo.

En el cierre, le deja una advertencia a Jorge Almirón en caso de que piense dosificar el próximo sábado ante Deportes Iquique pensando en el duelo ante Cerro Porteño: “Colo Colo no tiene margen, tiene que jugar con lo mejor que tiene en el torneo y en Copa Libertadores. Acá el que pestañea pierde, Colo Colo no puede dejar de ganar”, remató.

Lo que viene para Colo Colo

Los albos visitarán a Deportes Iquique el sábado 25 de mayo a las 3 de la tarde y, posteriormente, tendrán que desplazarse hasta Asunción para enfrentar a Cerro Porteño el 29 de mayo en el cierre del Grupo A de Copa Libertadores de América.