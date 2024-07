El ex jugador del Cacique asegura que hay un jugador del plantel de Colo Colo que a Jorge Almirón simplemente no le gusta.

Colo Colo tiene entre ceja y ceja el compromiso de este sábado ante O’Higgins de Rancagua, válido por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2024 y en donde los albos buscarán los tres puntos para acercarse un poco más a Coquimbo Unido, el único líder de la competición.

Uno de los grandes problemas que tendrá Jorge Almirón para el partido frente a los rancagüinos será parar la defensa, ya que Alan Saldivia está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y Maximiliano Falcón podría quedar fuera por un cuadro viral.

La lógica indica que en el reemplazo de ambos podrían entrar Emiliano Amor con Daniel Gutiérrez o Ramiro González, olvidado defensor del Cacique quien llegó bajo el alero de Gustavo Quinteros, pero prácticamente no ha tenido presencia con Almirón.

Ramiro González no tiene presencia en Colo Colo. | Foto: Photosport

Es precisamente el ex jugador de Unión Española quien Marcelo ‘Toby’ Vega cree que no tiene ninguna chance con Jorge Almirón y que el DT le habría hecho la cruz para ponerse la camiseta del Cacique.

“No creo que ponga a Ramiro González… no le gusta no más”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports el ex jugador de los albos sobre la chance de Ramiro González de poder meterse en el once titular ante la gran cantidad de bajas que tienen para enfrentar a O’Higgins.

Cabe recordar que, desde hace un par de semanas, suena con fuerza la opción de que Ramiro González vuelva a Unión Española en búsqueda de minutos y fútbol, algo que no ha visto en todo el año con el Cacique.

Lo que viene para Colo Colo

Colo Colo debe recibir a O’Higgins este sábado, la próxima semana visitará a Huachipato y la subsiguiente a Universidad de Chile. Tras eso, deberá recibir a Junior de Barranquilla por Copa Libertadores de América.