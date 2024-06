"No lo ratifiques ni lo descartes": Aseguran que Colo Colo puja por darle en el gusto a Jorge Almirón con fichaje estrella

Colo Colo no se quiere quedar dormido en el Mercado de Pases como le ha pasado últimamente y quiere moverse con rapidez para poder darle en el gusto a Jorge Almirón y, de esa manera, armar un plantel aún más competitivo de cara al segundo semestre.

Es de público conocimiento que el técnico de los albos quiere a un centro delantero, un defensor central y un lateral derecho que le pueda pelear el puesto a Óscar Opazo, quien tiene vía libre en la banda tras el rendimiento mostrado por Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas.

Es precisamente ese sector del campo de juego donde suena con fuerza en Colo Colo el nombre de Mauricio Isla, quien no tendría muy claro su futuro en Independiente de Avellaneda tras la salida de Carlos Tevez como entrenador.

Isla deberá resolver su futuro, pese a que mantiene contrato con Independiente. | Foto: Photosport

Si bien no ha pasado de un rumor, fue el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Alvarado, quien avisó que bien podría darse lo del ‘Huaso’ en el Cacique: “Yo pregunté en Colo Colo y me dicen ‘no lo ratifiques, ni tampoco lo descartes’”, reveló.

‘Tomatao’ asegura que el bicampeón de América con La Roja está en carrera para ser nuevo lateral derecho de los albos y en ningún caso está descartado para arribar al Estadio Monumental: “Tampoco me dicen que no, ni que esté descartado. Es una posición que interesa”, sumó.

Lo cierto es que Jorge Almirón quiere sí o sí un nuevo lateral derecho pensando en el exigente segundo semestre que se viene, donde tienen Copa Chile, octavos de final de Copa Libertadores y remontar en el Campeonato Nacional 2024.

Colegio Quillón vs. Colo Colo, día y hora

Este domingo 16 de junio a las 3 de la tarde, Colo Colo enfrentará en la ciudad de Concepción a Colegio Quillón por la primera ronda de la Copa Chile 2024.