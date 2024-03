"No me levantes la voz": Dante Poli y Sebastián Esnaola se agarran de las mechas por Colo Colo en acalorado round televisivo

El paso de Colo Colo a la siguiente ronda en Copa Libertadores de América sigue siendo tema, toda vez que los albos han consolidado un equipo competitivo con Jorge Almirón y prácticamente con el mismo equipo de la temporada pasada.

“Trayendo a Almirón, a Vidal, reteniendo jugadores está demostrando que tiene ciertas intenciones. ¿puede serlo más? La voz de la cordura la tiene que dar el presidente. Yo no encuentro una tontera lo que dice Stöhwing, está perfecto y alguien tiene que destacar a Blanco y Negro”, dijo Dante Poli en ESPN Chile sin saber que sus palabras traerían cola.

Sebastián Esnaola, periodista y panelista del mismo programa, le rebatió al ex jugador sus palabras sobre los refuerzos albos esta temporada diciendo que “El tema es que se hizo el cucho, la pateó para arriba”.

Dante Poli ve como un refuerzo la continuidad de Brayan Cortés en Colo Colo. | Foto: Photosport

Poli, claramente, no se quedó de brazos cruzados: “No puedo creer que no le den valor, se te pudo haber ido el arquero de la selección chilena”. Esnaola, ya enfrascado con el ex jugador, le vuelve a responder: “No es que no le demos valor, solo que no lo considero refuerzo. Es gestión, todo lo que quieras, pero para algo el diccionario tiene 3000 palabras”, siguieron.

El momento álgido del debate llegó después de las palabras de Esnaola, ya que Poli le pidió que se calmara: “No me levantes la voz, no es necesario que me levantes la voz”, encontrando la réplica del comunicador diciendo que “Tú la levantaste primero”, cerraron.

Si bien la discusión no pasó a mayores, lo cierto es que la clasificación alba y las decisiones de Blanco y Negro en este Mercado de Pases marcaron la pauta y tuvieron a los dos panelistas agarrados de las mechas.

Día y hora para Colo Colo vs Huachipato

Colo Colo vuelve a jugar en el Campeonato Nacional 2024 este domingo 3 de marzo cuando tenga que recibir a Huachipato en el Estadio Monumental desde las 18:00 PM de Chile continental por la Fecha 3.