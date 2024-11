El exdelantero albo no quiso quedar ajeno a la polémica de fin de año del fútbol chileno

Este martes 5 de noviembre debiera conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina tras la denuncia de Universidad de Chile a Colo Colo, caso que ha generado y sigue generando aún una ola de reacciones en su mayoría negativas por cómo ha sido el desenlace del Campeonato Nacional 2024.

A los que claramente no les ha caído para nada bien es a personajes del entorno albo. Y es que con el torneo ad portas de definirse, encuentran prácticamente irrisorio que los azules quieran obtener algún rédito deportivo por escritorio.

Esta vez fue el turno del exdelantero del “Cacique” Damián Pizarro, quien actualmente se encuentra esperando por su debut en el Udinese, club al que arribó a mitad de año desde Macul.

En una publicación de Daniel Gutiérrez, titular en el triunfo ante Deportes Iquique por 3 a 0, el exariete de Colo Colo mandó un claro recadito a los azules, comentando: “Con o sin polémica la 34 cae igual jajaja”.

El comentario de Damián Pizarro en las redes de Daniel Gutiérrez

Las sensaciones en Colo Colo de cara al término del Campeonato

Vale destacar que en Pedrero están atentos a lo que pueda ocurrir este martes en el Tribunal de Disciplina, aunque Jorge Almirón ya anduvo adelantando que en Colo Colo no están muy buenos los ánimos y cargó con todo contra los azules.

Jorge Almirón está hasta la coronilla esperando el fallo del tribunal (Foto: Jonnathan Oyarzun/PhotosportDragomir Yankovic/Photosport)

“La verdad que es indignante, yo me siento muy mal, que los jugadores sientan que corren riesgo de perder el Campeonato por una cuestión de escritorio. No lo puedo creer, a mi me duele porque amo mucho el fútbol en mi vida y el equipo hizo todos los méritos como para pelear el Campeonato”, dijo el DT tras el triunfo ante Iquique.

El Tribunal debiera conocer todos los antecedentes este martes, aunque no se descarta que el fallo de este pueda estar incluso días después.