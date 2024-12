Universidad de Chile sigue buscando refuerzos en este mercado de fichajes. Los azules han concretado solo la llegada del delantero Julián Alfaro, por lo que están al debe en cuanto a materia de refuerzos.

Por otra parte, Juan Pablo Gómez y el Chorri Palacios ya no son jugadores del “Romántico Viajero” y muy probablemente se sume Marcelo Morales, dejando un saldo de 3 bajas y solo una contratación hasta la fecha.

Para reforzar el ataque ha vuelto a sonar el nombre de Joaquín Larrivey, exgoleador del “Bulla” que hoy defiende los colores de Magallanes en Primera B. Pese a sus 40 años, el jugador sigue más que vigente y registra 50 goles con la “Academia” desde su regreso a Chile en 2023.

Hugo Droguett, histórico exjugador de Universidad de Chile, analizó el presente de los azules en este mercado de fichajes en diálogo con BOLAVIP, dándole el visto bueno a un eventual regreso del “Bati” y también, a diferencia de muchos, lamentando la salida de Cristián “Chorri” Palacios.

En primera instancia, en líneas generales, dio su visión sobre el mercado azul: “Caemos nuevamente en eso, pero parece que en otras ligas todavía no están terminados sus campeonatos y así también es muy difícil poder contratar. Los grandes están ahí todavía en deuda con eso, seguramente que al pasar de los días esa situación irá cambiando. En este caso para la U hay que preocuparse solamente la U y no lo que pase con los otros rivales, pero siento que eso, que los mercados también están un poco difíciles por ahora“.

Droguett le da el visto bueno a Larrivey, pero lamenta la salida del Chorri en Universidad de Chile

Si bien lo de Larrivey son solo rumores, el exvolante de la U ve con buenos ojos un posible retorno del “Bati”: “Siempre va a ser una opción, una muy buena opción, aparte que principalmente es un goleador. Se ve que es una persona súper noble, que se cuida, y siento que sin conocerlo más allá de lo futbolístico, que es un hombre que le puede hacer muy bien al camarín también, independientemente de los minutos que pueda jugar o no”.

En esa línea, agregó: “Creo que eso también siempre es importante, tener un buen camarín que ayude en momentos difíciles”.

Finalmente, abrió su corazón para expresar su pena por la partida del criticado Cristián Palacios, quien partió al Guaraní de Paraguay.

Hugo Droguett lamenta la partida de Cristián Palacios Jonnathan Oyarzun/Photosport

“A mí la verdad es que me dolió un poquito la partida de Palacios, no recuerdo bien cuántos goles hizo pero no es fácil, podrían haber hecho más por él... Esa cantidad de goles no es fácil de reemplazar, así que ahí el técnico tendrá que ver bien ese lugar a llenar”, cerró.