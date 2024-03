"No sabía": El tremendo papelón que protagonizó Alfredo Stöhwing en Colo Colo por su nueva joya

En Colo Colo hoy en día están muy expectantes a lo que es una jornada clave, en la que desde la CONMEBOL hoy analizan el terreno de juego del Estadio Monumental para dar su determinación si los ‘Albos’ podrán contar con su recinto para su debut por la Copa Libertadores ante Cerro Porteño.

Hace unos instantes, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing conversó con los medios de comunicación en las inmediaciones del Estadio Monumental, en la que indicó que hasta el momento no ha tenido novedades sobre el informe CONMEBOL.

“No hay ninguna novedad, vengo a ver todo lo que ha pasado. Esperamos que sea todo bueno, la cancha ya estaba mucho mejor”, comenzó señalando Stöhwing.

Por otro de los temas que fue consultado el mandamás de ByN fue por el tema de refuerzos, en la que fue muy claro en indicar que hasta el momento no hay nada con aquello: “nada sobre refuerzos”.

El mandamás de ByN dejó la grande con sus dichos | Foto: Photosport

Dentro de los preguntas que se le hicieron a Stöhwing, uno de los periodistas le consultó por el nuevo fichaje de Fidel Tourn, el jugador argentino que fichó ByN para ser una potencial joya, tal como pasó con Alan Saldivia y Pablo Solari, en la que el mandamás sorprendió con su respuesta.

“No, no sabía, no sé quién (Fidel Tourn), no lo sé”, fue lo que señaló el presidente de la institución, generando sorpresa en los periodistas que decían presente.

Finalmente, Stöhwing volvió a ser consultado sobre la resolución de que si podrá utilizar el Estadio Monumental para la Copa Libertadores, en la que no despejó dudas: “no sé cuándo se dará el informe”.