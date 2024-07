Javier Correa se transformó en el primer refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre del año. El delantero argentino llega con el cartel de goleador para encarar los importantes desafíos que se le aproximan al Cacique, sobre todo, en la competencia por los octavos de final de la Copa Libertadores.

La llegada del delantero cordobés genera cierta intriga entre los hinchas de Colo Colo. Si bien la actualidad de Javier Correa es bien positiva en cuanto a la presencia goleadora que consiguió en Estudiantes de La Plata, la fanaticada alba espera que no se vuelve a repetir algún episodio como lo fue con Nicolás Blandi en su momento.

Javier Correa en el partido de Estudiantes vs Gremio por Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

Excampeón con Colo Colo destaca llegada de Javier Correa

Carlos Gustavo De Luca, exfutbolista argentino con pasos por Colo Colo, conversó con Bolavip Chile en exclusiva respecto al arribo de Javier Correa al equipo. El excampeón de la Recopa Sudamericana con el Cacique, rápidamente, lo comparó con la llegada de Nicolás Blandi en años anteriores, destacando que existe una diferencia clara entre ambos futbolistas.

“Si, yo tengo fe. A comparación de Blandi (Nicolás), quien no estaba en su mejor momento y Correa (Javier) sí lo está. Esa es totalmente la diferencia”, comenzó señalando el excampeón de Colo Colo. Pero, en esa misma línea, agregó que “yo creo que sí, yo creo que sí, que es un buen jugador, está en una buena etapa de su carrera y demostró a nivel internacional en Estudiantes que está muy bien”.

Por otro lado, el exfutbolista albo aprovechó la instancia para profundizar en su comentario al respecto, señalando que “si, si, si… Si vos me decís, Blandi cuando llegó y me lo preguntabas, no te iba a dar las mejores referencias porque no estaba en el mejor momento. Hoy Correa está en su mejor momento. Viste que se dice que va a Chile para terminar la carrera, este no es el caso porque Blandi después de Colo Colo vino a San Lorenzo y no jugó nada”, sentenció.

¿Cuántos goles ha anotado Javier Correa en el 2024?

El delantero argentino de 31 años en seis meses registró un total de nueve goles con la camiseta de Estudiantes de La Plata. Si lo llevamos al desglose por torneo, el cordobés convirtió tres en Copa Libertadores; uno en la Liga Profesional; uno en la Copa Argentina; uno en los playoffs de la Copa de la Liga; y tres en la Copa de la Liga.

Correa se convirtió en el tercer jugador más caro en la historia de Colo Colo. Desde el club desembolsaron cerca de dos millones de dólares por su pase, la cual estaba relacionada a su cláusula de salida desde el conjunto Pincharrata.