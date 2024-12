El delantero Javier Correa de Colo Colo nuevamente está en el ojo del huracán, por sus últimos dichos contra Universidad de Chile al recordar la acalorada recta final del Campeonato Nacional 2024.

Ayer el cordobés hizo su resumen con el canal oficial del Cacique en YouTube, donde lanzó un nuevo palito a la U por la denuncia que hicieron en el cierre del torneo, buscando la resta de tres puntos del cuadro popular por un supuesto desacato del entrenador Jorge Almirón.

“No me gusta cuando hablan de más, o lloran de más, porque si vieran como entrenamos, entrenamos igual que ellos, nadie nos regala nada (…) Creo que somos justos y merecidos campeones“, lanzó el goleador argentino.

Una voz experimentada le llama la atención a Javier Correa

Y al cruce de sus palabras salió uno de los comentaristas más experimentados del medio nacional. Se trata de José Antonio Prieto, que este miércoles en Radio Cooperativa no perdonó al ex Estudiantes de La Plata y opinó que estas palabras solo complican la realización de la Supercopa entre ambos clubes en enero, ya que aún no tiene estadio y recientemente recibió el portazo de Concepción.

“Correa que se entere que no tienen estadio para jugar. Si los futbolistas siguen con la dinámica de provocarse, de agredirse y de insultarse, no les van a dar permiso ni para jugar en sus estadios esta clase de partidos”, comenzó diciendo el periodista.

“Tiene una responsabilidad profesional. Creo que Correa tuvo un buen tiempo donde estaba mas calladito, más humilde. De repente sacó la voz y creo que se ha pasado de la línea varias veces“, continuó recordando sus dichos cuando los albos bajaron la estrella 34.

“Eso es vender humo para los hinchas, ser popular con los hinchas, provocar. Pero él es profesional de esto y hay que decirle a Correa que no hay estadio para jugar la Supercopa, no hay estadio para jugar una final todavía. Si él sigue con esto, no van a haber ni siquiera dos estadios”, añadió.

Javier Correa le ha dado con todo a la U tras el título con Colo Colo. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

No es la forma de liderar el camarín de Colo Colo

Finalmente, cuestionó la forma en que el delantero de 32 años quiere hacerse notar en el camarín colocolino.

“Correa creo que va en alza en Colo Colo, entró bien, terminó bien la temporada. Si quiere tomar poder como líder con estas declaraciones, me parece que esta profesión y a esta Supercopa que no tiene estadio, no le hace bien“, cerró el Toño Prieto.